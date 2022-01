Ex Mekano anunció su embarazo: espera a su primera hija

Una nueva dulce espera en el mundo de farandulandia se anunció este jueves, es que una ex chica Mekano avisó con bombos y platillos que se encuentra a la espera de su primer hijo.

Se trata de Rosemarie Dietz, quién confirmó en exclusiva al programa Me Late de TV+, que se encuentra a la espera de su hija y que tiene nada más que ocho meses de embarazo.

La ex Mekano habría decidido mantener en absoluta reserva esta noticia, por lo que durante varios meses no había compartido ninguna fotografía de su proceso. Sin embargo, fue Francisco Halzinki, más conocido como «Experto en Reality», quién reveló esta importante noticia en el programa de farándula.

“Les mando un besito a todos contándoles por supuesto que estoy embarazada, tengo ocho meses de embarazo”, señaló Dietz a través de un mensaje de WhatsApp.

Entregó detalles

“Estamos muy felices con mi pareja, con mi familia acá en el sur, tenemos una vida tranquila, una vida muy linda. estamos felices, yo he tenido un embarazo feliz también, muy bueno. Gracias a Dios he podido comer de todo y he estado super bien, así que eso me ha tenido super contenta”, señaló la ex Mekano.

Respecto a su primera hija, Rosemarie contó que es niña y se llamará Catalina Ignacia. Posteriormente el panelista de Me Late compartió más información al respecto, señalando que la “famosa” que faltaba por confirmar su embarazo era Rosemarie Dietz, compartiendo un pantallazo de la ex Mekano quien mostró su gran pancita.

“Gracias @MeLateTV @ExpertoEnReality y @ExHuevo por la noticia y siiii, seremos papás de una hermosa princesita!!! No falta nada para conocerte, gracias por elegirnos ser tus papás mi hermosa hija. Te amamos y esperamos con ansias”, agregó Dietz por medio de su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que la ex Mekano volvió con su ex pareja, a quién había acusado el año pasado de haberle sido infiel. El hecho se tomó las redes sociales ya que publicó información de la mujer con la que su pareja la había engañado.