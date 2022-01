«Hay ciclos que se cierran»: Polola de Nano Calderón recordó polémica con su suegro

Fue en 2019 que la familia Calderón-Argandoña vivió uno de los quiebres más profundos que se mantiene hasta el día de hoy. Especialmente después que Nano Calderón agrediera físicamente a su papá, Hernán Calderón Salinas.

La situación fue tan caótica que el hijo menor de Raquel Argandoña terminó en la cárcel, debido la demanda que interpuso su papá. Pero todo empeoró aun más cuando la pareja de Nano, Rebeca Naranjo, interpuso una querella contra el suegro por abuso sexual.

Según relató la polola de Nano Calderón en aquella ocasión en una exclusiva entrevista a Bienvenidos, fueron varios los incómodos episodios que vivió con el papá de su pareja.

«Yo estoy en la cocina, y él llega. Me saluda. Me pregunta cómo está todo. Yo le dije que había estado todo el día en la casa. Él me toma por detrás. Me da un beso en cada mejilla. Me toma por la cadera y me dice que descanse», comentó, lo que aseguró que para ella fue le primer indicio.

Luego reveló otro episodio: «El 19 de marzo (…) estaba agachada tomando productos de mi tienda y una persona por detrás me agarra. Y me dice que tengo la piel rica, suavecita y tomo cuenta que era él. Tenía mucho miedo, sigo con miedo, me paralizo».

La joven confesó que estos momentos le provocaron temor de estar en esa casa. «Tenía miedo de ir a la cocina, de salir sola al living, tenía miedo de que Nano se metiera a la tina y yo estar sola en la pieza. Tenía miedo que él (Hernán padre) fuera a entrar y me fuera a seguir tocando», confesó muy afectada.

Finalmente, la polola de Nano Calderón explicó porque se demoró en entregar su relato: «Tenía miedo porque él es poderoso». Tampoco le contó a Nano por el miedo de que no le fuera a creer o por la reacción.

Cabe destacar que a semanas después de realizar el proceso judicial, Rebeca Naranjo decidió retirar la querella contra Hernán Calderón Salinas. Así como este no siguió el juicio contra Nano Calderón.

A casi dos años volvió a tocar el tema

Ya ha pasado bastante agua bajo el puente, y la polola de Nano Calderón volvió a recordar el terrible episodio. Esto debido a que sigue recibiendo mensajes en su contra.

«Últimamente he estado leyendo comentarios que me llegan y/o antiguos. Basta de tanta mierda», inició Rebeca Naranjo en su cuenta de Instagram.

«Es ahí donde me pregunto, ¿en serio? Really? A veces hay ciclos que se vieran y no por cerrarse no fueron o no son ciertos. Creo en Dios y también creo que en vida se paga todo el daño que causas«, agregó.

Finalmente, la polola de Nano Calderón expresó: «Nada más rico que dormir tranquila sabiendo que no inventaste nada, que tuviste la razón pero a veces no es necesario sacar papeles a la mesa para que el resto te crea. Porque si algo aprendí es que siempre habrán quién te crea y quién te juzgue»