Audio: Auditor le contó a la Tencha que no tiene la custodia de su hijo

Un complicado llamado recibió nuestra querida Tencha Salvaje en medio de su programa «El Show de la Tencha», que va de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas por Radio Activa.

Revisa el audio completo:

Un auditor llamó a nuestra Tenchita para denunciar que le quieren quitar a su hijo de cuatro añitos. Esto después de que falleció la madre en 2020 por un tumor cerebral. Además, contó que insisten en entregarle la custodia a la abuela del niño.

La complicada situación del padre

«Cuando falleció la mamá de mis hijos nosotros estábamos separados. Teníamos una relación directa regular que son las visitas, que se cumplieron al pie de la letra. Pero cuando falleció la mamá de mi hijo, la abuela se fue a vivir allá y el tribunal decidió que el niño debía seguir con el cuidado de la abuela», inició el hombre que trataba de explicar la situación.

Nuestra abuelita Hortensia trató de ponerse en el lugar del auditor, pero le costaba debido al relato que no tenía una justificación legal. Por eso mismo, le preguntó que opinaba el niño y el hombre contestó que no quiere volver con su abuela.

«El juez no ha querido oír al niño, que es un derecho fundamental y todo esto tiempo me lo han negado por el hecho de ser hombre», denunció el auditor. El padre del niño posteriormente dijo que no respetó el régimen de visitas. Esto pasó porque el pequeño le dijo que la abuela lo agredió, y no quiso devolverlo a la madre de su ex esposa fallecida.

El hombre argumentó que habló con sus abogados y que coinciden con él. En ese momento le dijeron que después del fallecimiento de la mamá del niño, el padre tendría la custodia.

«Quiero hacer la cosas bien por mi hijo, pero no me ha resultado por más que he tratado», indicó el hombre en cuanto al aspecto legal. Y que incluso puso una queja contra el juez del Primer Juzgado de Familia de San Miguel.

Algunos auditores se pronunciaron al respecto, refiriéndose a su experiencia negativa con el mismo tribunal y que existen agrupaciones para enfrentan este tipo de situaciones. También coincidieron que el padre debería tener la custodia.