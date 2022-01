«Tienen que ponerle todo tipo de trabas»: Checho Hirane llamó a sabotear al Gobierno de Gabriel Boric

Hace un buen tiempo que Checho Hirane se ha convertido en un «analista político«, debido a sus profundas reflexiones relacionadas a la situación política nacional.

Fue así como una vez más utilizó el espacio de su programa «Conectados en Agricultura«, para referirse junto a Sergio Melnick a las reacciones que tuvo el mundo empresarial ante la visita del Presidente electo, Gabriel Boric a ENADE.

En dicho programa, Checho Hirane no encontró nada mejor que realizar una «sutil» petición a los empresarios del país. “Veía a Boric en la Enade, y veía a los empresarios en la Enade hablando que su discurso era bueno, bastante moderado”, comenzó diciendo en su análisis.

NO es posible que Checho Hirane @hiranechecho siga conduciendo un prog. en @LaRedTV luego de llamar a los empresarios a ponerle trabas al gobierno de @gabrielboric que perjudica a todos y los más pobres de Chile👀👇 #Tsunami #MesaCentral #Doggis Australia Melipilla 279 años😃 pic.twitter.com/3weJ4yaIi5 — Jesús Enrique 🌳☝ 1,308 🏡 (@Jesus_Enrique88) January 16, 2022

“¿Creerán que somos estúpidos? Es que hasta cuando aguantamos que nos mientan ‘cara de raja’ en la cara, disfrazándose de acuerdo a lo que le conviene a los políticos”, siguió diciendo Checho Hirane.

“‘Vamos a colaborar con este gobierno’, dicen algunos (empresarios). Están cag… de susto que les saquen la plata, cag… de susto de que cumpla lo que ha prometido, porque el país se va a ir a la cres…”, agregó.

Fue cuando el comediante pidió al aire: “¿Qué tienen que cooperar? No tienen que cooperar nada, tienen que ponerle todo tipo de trabas para que le vaya mal en sus malas políticas”.

Tuvo que salir a pedir disculpas

Claramente las declaraciones de Checho Hirane no generaron buenas reacciones tanto en los auditores, como en las autoridades políticas. Por esta razón, el comediante realizó su propio mea culpa y se arrepintió de sus dichos en el programa radial.

“Pido disculpas públicas por haber dicho que los empresarios deberían boicotear el gobierno del Presidente, para que no pueda cumplir sus malas políticas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Finalmente, Checho Hirane expresó: “No usé lenguaje adecuado y me arrepiento. Pero sigo teniendo el legítimo derecho de NO creer en la supuesta moderación del Presidente electo”.