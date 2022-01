HBO eliminó escenas de «Mr. Big» por denuncias de agresión sexual

La cadena de televisión eliminó las escenas finales del personaje «Mr. Big en «And Just Like That», debido a las acusaciones de abuso sexual.

Chris Noth ya había sido afectado por las denuncias de abuso sexual en su contra. Fue apartado de la serie dramática The Equalizer y en esa ocasión, las actrices de «Sex and The City» apoyaron a las victimas.

Ahora la serie «And Just Like That» terminará su primera temporada y sin Chris Noth. Su personaje ya fue asesinado en el primer capítulo de la serie.

¡ALERTA DE SPOILER!

El actor en su momento desmintió las denuncias de las afectadas; que cabe destacar, realizaron sus descargos a través de un informe del medio estadounidense, The Hollywood Reporter.

“Las acusaciones contra mí hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días —no siempre significa no—, esa es una línea que no he cruzado», declaró el interprete de Mr. Big.

La secuela de «Sex and The City» culminará su primera temporada el próximo 3 de febrero y ya se tomó una resolución definitiva en cuanto a la situación de Chris Noth: Se eliminó su escena en el capítulo final de la serie.

La idea era que el personaje interpretado por Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), tuviera una fantasía con su amado fallecido en el primer capítulo. Esto en el contexto de que Carrie visita Paris para esparcir las cenizas de Mr. Big .

En la capital francesa se dirige al puente Pont Des Arts para cumplir su objetivo sobre el río Sena. Y para los siguieron la serie «Sex and The City», recordarán que en ese lugar fue donde Mr. Big le dijo a Carrie que era el amor de su vida.

Según indicó el medio digital TV Line, la fantasía que tenían planeada para Carrie ya no irá por las pantallas de HBO Max. Esto fue con el argumento que la escena era insignificante en el desarrollo de la historia. De esta forma no se hizo difícil eliminar la escena del capítulo.