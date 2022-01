Icónico bailarín de «Venga conmigo» se sumará a «Aquí se baila»

A sus 54 años de edad, Angel Torrez, el clásico coreógrafo del programa “Venga conmigo”, volverá a la televisión este 2022 como uno de los competidores del estelar “Aquí se baila… talento por sobre la fama”, el cual se estrenará el lunes que viene después de “Tele13 central” por las pantallas de Canal 13.

“Cuando me llamaron, pensé que se habían equivocado”, confiesa el bailarín entre risas, agregando que “yo les dije ‘si ya han pasado muchos años, ¿cómo quieren que baile con pura gente joven si yo vengo de El festival de la una y del Venga conmigo’. Y lo pensé después y me gustó”.

En ese sentido, manifiesta que “me parece bien que exista un programa donde pueda participar la gente que baila de verdad, y eso es muy bueno también porque en este momento la gente necesita alegrarse”, añadiendo que “es un desafío fuerte para mí porque estoy operado de la cadera y tengo una prótesis hace muchos años, pero quiero pasarlo bien, disfrutar y que la gente disfrute”.

En los años que ha estado lejos de la televisión, Angel Torrez se dedicó a la producción, como, por ejemplo, del musical “Fiebre de sábado por la noche”, y también lleva bastante tiempo con su escuela de danza y ahora último con una página web en donde ofrece clases online.

“Ahora estoy un poco nervioso porque después de tanto tiempo, yo ya había olvidado esa parte de estar concentrado solamente en bailar. Como estoy siempre enseñando; uno se despreocupa un poco. En los tiempos del ‘Venga conmigo’, grabábamos cuatro o cinco programas a la semana, nos íbamos a regiones y teníamos que tener los programas armados en el día, entonces era una constante práctica de baile… y ahora tendré que retomar eso”, cuenta el nuevo fichaje de “Aquí se baila”.

Nuevo desafío en su carrera

Dentro de eso, confidencia que “este desafío me gustó y voy a disfrutar de lo que me gusta hacer a mí. Voy a demostrarles a todos que sigo bailando… y con las mismas ganas, aunque más viejo (ríe)”, destacando que; “yo creo que también puedo aportar porque la gente me conoce bailando con mucha alegría y chispa, y con eso nací y con eso voy a morir”.

Respecto a cómo ve a sus competidores, el también ex profesor del reality show “Protagonistas de la fama”, declara que “he visto a los chicos, y hay una mezcla entre gente que baila profesionalmente; como los que bailan en el Ballet Nacional, y también hay actores, que igual le pegan al baile. Y me parece súper bien eso porque mezclar ese tipo de personajes hace más entretenido al programa”.

Consultado por si quiere ganar “Aquí se baila… talento por sobre la fama”, Angel contesta que “yo creo que cuando uno se mete a algo, piensa siempre en que quiere ganar. Y a mi edad lo que no quiero es romperme algo (ríe), pero sí ganar. Yo me he dado cuenta que de repente mentalmente uno cree que el cuerpo puede dar; pero si levanto la pierna, tengo una tremenda operación y una prótesis desde hace cuatro años. Sin embargo, sigo bailando y pondré lo mejor de mí en esta competencia”.

De cara al estreno de este programa del 13 que lo traerá de vuelta a la televisión, el coreógrafo señala que “la televisión de escándalos y polémicas hizo que me alejara de ella; pero este de programas, en donde importa lo que uno hace, me motivó a volver. Si me invitan a un programa de verdad donde puedo bailar, pasarlo bien y mostrar lo que hago, eso me motiva”, sintetizando que “esto es volver a las raíces, pero con un poco de temor porque han pasado muchos años… vamos a ver qué sucede”.

“Aquí se baila… talento por sobre la fama”, gran estreno este lunes después de “Tele13 central” por las pantallas de Canal 13.