Ingrid Aceitón celebró Año Nuevo con tierna postal familiar

El 2021 no fue un año fácil para Ingrid Aceitón, esto producto de la lamentable pérdida de su hija Alice, cuando tenía siete meses de gestación. Sin embargo, la vida le tenía preparada otra cosa y pudo florecer en medio del difícil momento.

La modelo y ex chica reality realizó una sentida reflexión en su cuenta de Instagram, luego de haber estado desaparecida algunos días de las redes producto de que había sido internada para monitorear su embarazo.

“Podría reclamar mucho de este año 2021, pero a la vez no puedo. Recibí y conocí a mi primera hermosa hija Alice. Y estoy esperando a mi segunda bebé Ada. Dentro de todo lo que he pasado, prefiero quedarme con lo más hermoso y bueno de mi vida, que han sido mis hijas. Lo que no quita el deseo de estar con las dos y mi familia”, inició.

Pidió puras cosas buenas

“Alice de mi corazón, te amo mucho. Adita, te espero con las mismas ansias que esperaba a tu hermanita y te amo igual, mi bebé. Gracias mi Dios por todo. Difícil pero aquí estoy de tu mano”, expresó Ingrid Aceitón.

“Que este año que viene sea de muchas bendiciones para mí y toda mi familia. Salud, amor y que jamás falte nada en la mesa. Pido por los animalitos y niños desprotegidos. Tú Señor tómales de su mano”, señaló la influencer.

“Personas enfermas que necesitan de ti, permíteles sanación y amor. Y que el trabajo no le falte a nadie. Amén. Recibo este nuevo año agradecida, con amor y cariño. Prosperidad para TOD@S”, reveló agradeciendo el apoyo.

Posteriormente compartió una foto junto a su pareja, luciendo su look de Año Nuevo. “Con mis amores les deseamos un hermoso comienzo de año. Que sea muy exitoso para tod@s. Muy relleno de amor y salud. Bienvenido 2022″, agregó, recibiendo cariñosos mensajes.