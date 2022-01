Julia Fernandes funó a hotel: la grabaron desnuda en la ducha

Fue una situación de lo más abusiva. Julia Fernandes denunció en sus redes sociales el pésimo actuar de un hotel en Brasil. Resulta que la modelo se encuentra en la cuna de la samba de vacaciones. Y ahí, en medio de su descanso, vivió un denigrante hecho.

Así lo contó la brasileña en sus redes sociales, donde manifestó que en el lugar la grabaron sin su consentimiento y más encima le robaron un íntimo objeto: su vibrador.

“Me estaba duchando y cacho por la ventana del baño que había un teléfono, pusieron un teléfono para grabarme”, partió contando Julia Fernándes.

La denuncia de Julia Fernandes contra hotel pic.twitter.com/uuziQPNwOz — Mira lo que Hizo Chile (@MiraloquehizoCl) January 6, 2022

Su duro relato

Luego, la chica reality, Julia Fernandes, señaló indignada “nunca en mi vida lo pasé tan mal en un lugar, estuve a punto de llorar de tanta impotencia. El Malai Manso Resort es horrible, primero me filmaron desnuda en el baño, yo vi la cámara y empecé a gritar, me grabaron sin ningún tipo de seguridad en este lugar”.

Y agregó que “ahora vengo a mi cuarto y me robaron”, indicando que “no tengo ningún problema en decirlo, me robaron mi vibrador, estoy enojadísima”.

Julia Fernandes expresó, en el registro recogido por el sitio Mira Lo que Hizo, que “no hay que venir a Brasil, vamos a otras partes a viajar… Dios mío, brasileños de mierda, ahora quizás en qué van a usar el video”.

Quiebre con Ignacio Lastra

En su red social Julia Fernandes comenzó a recibir pregunta por parte de sus seguidores, y fue una de estas quién le consultó sin filtro: «¿Por qué dejaste a Ignacio?», a lo que la brasileña respondió de forma muy sincera.

«Él terminó conmigo (…) Me sacaron a la fuerza porque no me quería ir… fui arrastrada…traté de volver, pero fui prohíbida, con seguridad en la puerta y todo, bloqueada de todas partes. Pensé en comprar un arma y obligar a que me dejaran hablar con él, pero es peligroso y tengo miedo a la cárcel», escribió Julia Fernades.