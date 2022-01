«Mira que es we…»: La reacción de Camilo Huerta con Pamela Díaz

Camilo Huerta ha sacado más de una carcajada en su estadía en el «Discípulo del Chef». Ahora la victima de su buena onda fue Pamela Díaz.

Ambos se encontraban cocinando en el programa culinario, cuando «la fiera» tuvo impasse y Huerta no lo dejó pasar, en un momento chistoso que compartió en su Instagram.

«Las cosas que tienen que aguantar uno»

Pamela Díaz comenzó hablando en el registro viralizado en la red social con más de 163 mil seguidores, mientras cocinaban con una musica de tensión de fondo.

«Huerta, nos robaron las cuestiones», dijo la fiera en primera instancia. «Mira que es weona, yo la quiero matar. Ella lo preparó, ella lo hizo. Lo hiciste allá», fueron los descargos de Huerta indicándole al otro lado de la cocina del estudio. «Me tenís podrido», agregó desatando las risas de Pamela Díaz.

Huerta complementó el divertido diciendo «lo hizo ella, ¿cómo no me voy a desesperar? Y viene y me dicen ‘me robaron las huevadas’. Es lo mismo en el gimnasio, va y dice ‘me robaron los audífonos’ y todo el gimnasio cree que hay un ladrón», señaló el participante del Discípulo del Chef.

Pero no quedó ahí el distendido momento, ya que frente a la cámaras del programa y con una Pamela Díaz todavía estallando en risa, siguieron los descargos de Huerta.

«A todo el canal lo tienes sacado de quicio, ¿por qué crees que no te renovaron acá en el canal?», preguntó el preparador físico haciendo alusión a la salida de la fiera del canal hace poco tiempo.

Tras un poco de relajo después de toda la chacota, la fiera le preguntó a Huerta que seguía cocinando «¿Cuándo uno se rie harto y duelen los abdominales, es porque hice ese ejercicio?» a lo que el personal trainer respondió «no, es porque estai’ guatona», haciendo estallar en risa nuevamente a Pamela Díaz en el video viralizado en el Instagram de Huerta.