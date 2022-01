Patricia Maldonado defendió a Javier Olivares de Monserrat Álvarez: «Me hace reír esta mina»

Opiniones divididas generaron las últimas declaraciones de Javier Olivares en Twitter donde calificó de mala forma a Chile. Las palabras del conductor fueron respondidas por Monserrat Álvarez, aunque defendidas por Patricia Maldonado.

La opinóloga utilizó su programa en Youtube, «Las Indomables», para lanzarse sin filtro contra la animadora de Contigo en la Mañana, que criticó al ex locutor de Radio Carolina.

Todo partió cuando Monserrat Álvarez decidió tomarse unos minutos para hablar sobre el tema en el matinal de Chilevisión.

“No sé si alguien puede decir que (Chile) no es una flor de destino para sus vacaciones. Sigue siendo un país muy importante turísticamente. Un país bastante más seguro que otros para visitar, hasta en temas de coronavirus podríamos decir que es un país mejor que otros para venir de vacaciones”, expresó en pantalla Álvarez.

De paso, le envió un directo mensaje a su colega: “quiero decirle a Javier Olivares que en Chile no se puede portar armas en la vía pública, que si usted viene de vacaciones no puede traer un arma. Así que si quiere venir a Chile no venga preparado como cree que hay que prepararse Javier Olivares. Aquí, aunque no lo parezca, no se puede portar armas en la vía pública. Excepto, la PDI”.

Paty Maldonado no quedó contenta con los dichos de Álvarez

Tal como era de esperar Patricia Maldonado repasó las declaraciones de la animadora de Chilevisión contra Javier Olivares. “Pu… que me hace reír esta mina (…) Yo te puedo asegurar que la señora Álvarez no anda por Meiggs, no anda por la Estación Central, no va a La Legua, no va a Carrascal, no va a San Bernardo”, le dijo la comediante a su compañera de programa, Catalina Pulido.

“Ella debe pensar que los 11 alcaldes que se juntaron para llevar una carta al Gobierno para que pare la delincuencia están curados”, agregó Patricia Maldonado.

Sin embargo, las palabras para Monserrat Álvarez no quedaron ahí para la «Maldito», ya que también expresó que, “ella se debe mover del canal a su casa, que debe vivir en Vitacura, Las Condes, porque no creo que viva en La Pincoya. En qué mundo vive que no sabe que hoy día Chile es considerado uno de los países inseguros del mundo, junto con México. Es periodista, ah”, añadió Maldonado”.

“El cartón que tú recibes no viene incluida la inteligencia y la habilidad. El hecho que te recibas de periodista no significa que seas inteligente”, cerró.