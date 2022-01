Ruth Gamarra denunció abuso de la PDI: aun no le devuelven sus pertenencias

La ex Mekano acusó a la institución de no entregarles sus celulares, luego del terrible accidente que terminó con la vida de su pareja.

Una fuerte declaración compartió Ruth Gamarra en su cuenta de Instagram, en la que denunció abuso por parte de Policía de Investigaciones a un mes del fallecimiento de su pareja.

Por medio de sus historias en la red social, la ex chica Mekano expresó la molestia contra la PDI. Esto debido a que todavía no le hacen entrega de su teléfono producto de la investigación que ronda en relación al fallecimiento de su ex pareja, quién cayó desde su edificio.

“¿Cómo puede ser que la PDI nos saquen los teléfonos por el accidente y nadie me pueda dar una respuesta de dónde están? Siendo que les dimos las contraseñas y todo, las personas que estábamos en el lugar del accidente”, detalló Ruth Gamarra en la red social.

“Somos todos emprendedores y es nuestra herramienta de trabajo…Por favor, necesitamos trabajar, necesitamos alguna respuesta. Llevamos casi un mes sin poder trabajar”, agregó, generando diversas reacciones.

La reflexión

Sin embargo, Ruth Gamarra también se ha dedicado a escribir diversas reflexiones en su Instagram, especialmente después del duro momento que vivió a final del 2021.

«Ama, vive… la familia es lo que te hace sentir que eres tu!!… Dios es el que decide! Soy creyente y en la Biblia dice, que el libro de la vida tenemos fecha de nacimiento y fecha de partida…. nada que hacer con los tiempos del señor. Por eso da gracias por tu familia, tus hijos , nietos y toda la decencia que solo Dios te permite vivirlo! Amen!!!!», escribió la ex Mekano.

Cabe recordar que el domingo 19 de diciembre, Ruth Gamarra vivió un terrible accidente que tuvo su pareja, Jairo Sepúlveda. El hombre falleció luego de caer del piso 12 del edificio de la ex Mekano ubicado en Las Condes.

“Lo sucedido tiene a Ruth completamente en shock, muy mal. Nunca se imaginó que podría ocurrir esto. De hecho, creo que le dieron un calmante, la están cuidando. No puede creer lo que sucedió. Está devastada”, reveló la amiga a Las Últimas Noticias.