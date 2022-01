«Se te olvida cuando te decían ‘bolsianeke'»: Las fuertes declaraciones de ex polola de Marcianeke

Las redes sociales estallaron la tarde de este martes cuando se confirmó el termino de la relación entre Marcianeke y Anaís Vilches, la chiquilla que andaba para todos lados con el artista urbano.

Sin embargo, lo más significativo de este termino fueron las declaraciones que generó la chiquilla en su cuenta de Instagram, donde se expresó sin filtro contra su ex pareja.

«Me enamoré, sufrí, pero ya salí de esto», comenzó diciendo la ahora ex pareja de Marcianeke.

«Gracias Dios por romperme las cadenas del infierno en las que me tenía este hombre jaja. Si no me quieres, yo tampoco», finalizó con un emoji de beso.

Las verdaderas declaraciones

Aunque si usted creía que eso fue todo, la verdad es que no. La ex pareja de Marcianeke realizó otras declaraciones en su red social, que finalmente borró, pero que los rápidos de la web no dudaron en rescatar.

«Perro cu… mal agradecido, ahora se te subieron los humitos a la cabeza se te olvida cuando te decían bolsianeke y te pagaba hasta los vicios tuyos pa’ que no anduvieras pato. Toda mi plata me la gastaba con vo’ para que ahora toda esta gente me venga a decir aprovechadora a mi”, detalló Anaís Vilches.

“Te ayudé a surgir, te ayudé a que salieras adelante y que te pusieras para lo tuyo porque siempre te lleve fe y ahora te vení a descartar porque siempre te lleve fe y ahora te vení a descartar porque te pegué unos manotazos porque me sacaste de quicio, que we… queriai’ que me pegara yo, como lo hacías tú cuando no me dejabas irme”, aseguró la ex de Marcianeke.

“Como cuando me amenazabas con tirarte de los balcones, cuando te quebrabas vasos porque yo me quería ir, porque sabía que lo de nosotros no estaba bien, aun así me quedé hasta que tú me enfermaste a mí”, expresó Vilches.

No se guardó nada

Finalmente, Anaís Vilches no se quedó con esas palabras, y remató la relación con su ex pareja, Marcianeke, detallando algunas causas del quiebre entre los tortolitos.

“Corrigiendo mis errores perdí hasta mi orgullo de mujer, me basureaste, hasta me trataste mal cuando te pedí una cosa que necesitaba porque nunca me dejaste trabajar, solo querías que fuera tu polola, la que se quedaba en la casa y me querías solo para la cama”, detalló.

“Las cosas no son así, soy joven tengo un futuro y jamás me dejaste brillar a tu lado, porque tu mamá te metía we… en la cabeza, machista de mier… Hablen lo que quieran, yo conocí a este loco cuando no tenía ni pa’ la micro y andaba puro caficheandome. Las we… se dieron vuelta y nunca aclaraste eso para no quedar en menos”, señaló la ex de Marcianeke.

“Pero me da igual, hasta tu ex sabe que eras un cafiche cu… y ahora que tení plata te las das de pobrecito y we… me daría vergüenza en todo caso, yo tampoco quiero seguir con un drogadicto…”, sentenció Anaís Vilches.