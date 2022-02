El emotivo mensaje de J Balvin a su madre: «Vamos a salir adelante»

Días difíciles son los que ha enfrentado J Balvin y su familia, esto debido a que su madre se encuentra hospitalizada producto de complicaciones ocasionadas por el Covid-19.

La situación ha afectado tanto al colombiano, que incluso hace algunos días tuvo que ser internado, debido a las pocas horas de sueño y deshidratación que estaba viviendo por acompañar a su madre en hospital. Así lo evidenció en sus redes sociales donde compartió videos de lo ocurrido.

Sin embargo, este viernes J Balvin sorprendió a sus fanáticos en Instagram con un emotivo saludo de cumpleaños para Alba Mery Balvin, su madre. Quién en medio de sus problemas de salud celebra un nuevo año de vida.

«Querida, madre, no sé cómo denominar el día de hoy… no sé si es bueno, no sé si no es tan bueno, ¡pero acá estamos juntos!

Quiero celebrar tu cumpleaños y, aunque no estamos en las condiciones idóneas, quiero agradecerle a la vida por ser mi cómplice, mi mejor amiga», inició el cantante colombiano.

«Gracias por acompañarme desde cero y, por esto, me refiero al principio de mi creación, TÚ fuiste quien me dio la vida, tú me prestaste tus órganos, energías, vitaminas, alimento y me prestaste tu vientre por unos meses para formarme sin esperar nunca nada a cambio… porque los hijos pueden llegar a ser una lotería también algunas veces. ¡wow! tus células me formaron, ¡qué tan complejo es esto por Dios!», agregó J Balvin.

El relato más fuerte de José

Uno de los detalles que llamó la atención, fue cuando J Balvin relató los difíciles momentos que ha vivido su madre internada en el hospital: «Tengo que decir que me impactó cuando regresaste de ese momento donde no estabas consciente durante varios días en la clínica y lo único que me pediste fue ayudar a las personas que estaban a tu alrededor; y que no tenían como pagar un medicamento difícil de conseguir para atacar el Covid… eso evidencia tu grandeza y que a pesar de los momentos oscuros, siempre estás en servicio al prójimo».

«Gracias por el amor a tus nietos, a tus hijos, tú sabes que nosotros también nos derretimos por ti y vamos hasta el fin.

Soy una persona mejor cada día y con más conciencia de mis imperfecciones gracias a ti. Te amo, vamos a salir adelante y, como siempre me dices: “no le tengamos miedo al miedo” ¡Grande, madre! Como tú misma de haces llamar: “ El Milagro”», sentenció J Balvin.