El emotivo mensaje de Natalia Valdebenito a su abuela: «No me alcanzará la vida para agradecerte»

Natalia Valdebenito ha hecho noticia en las últimas semanas, al igual que muchos comediantes, por cancelar presentaciones. Resulta que a diferencia de otros artistas, no fue por las restricciones sanitarias, sino que por su propio estado de salud.

Una rinofaringitis aguda la mantuvo fuera de los escenarios por un par de semanas. Afortunadamente la comediante ahora está bien y pudo regresar a los escenarios.

Tras sobrepasar aquella barrera que tuvo a comienzos de 2022, Natalia Valdebenito le dio un respiro a su perfil de Instagram respecto a sus shows y se dio el tiempo de dedicarle un emotivo mensaje de cumpleaños a su abuela.

«No me alcanzará la vida para agradecerte»

La ex Club de la Comedia conmemoró el cumpleaños número 87 de su querida «Guille», mediante una extensa dedicatoria a través de su red social.

«Mi Guille que ya no recuerda mucho, pero nunca deja de sorprender si una toca sus manos. Hermosas manos de mujer fuerte. De campo. Dura y amable. Con carácter para regalar», inició Natalia Valdebenito con palabras de admiración a su querida abuelita.

La comediante además agregó «su mente, su imaginario, se fue con mi Tata. Su cuerpo nos queda aquí y sus frases que nos hacen reír a pesar de no verla como siempre estuvimos acostumbrados», expresó.

Natalia Valdebenito dedicó muchos más adjetivos positivos a su querida «Guille», destacando lo valiosa que es para ella y que a pesar de no coincidir con ella en muchas cosas, siempre se sintió «amada, respetada».

«Y te extraño, pero sé que en tu imaginario no estás aquí, estás con él. Y te entiendo, a mi también me gustaría sentir sus manos, como hoy yo sentí las tuyas y como también sentí que me transmitías ese amor que no necesita nombres ni el título de nieta», añadió la comediante.

En esa misma linea, Natalia Valdebenito dijo que tiene conocimiento que su «tatita» las cuida, y que además «no me alcanzará la vida para agradecer tanto amor».

«Eres mi historia y parte de lo que soy.¡Feliz cumpleaños, mi Guille!», concluyó la «Nata».