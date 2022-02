Hermana de taxista desaparecido: «Se apaga esa luz de esperanza de encontrarlo con vida»

Un taxista de 39 años desapareció a comienzos de este año, en el sector de Playa Ancha en la región de Valparaíso. Lamentablemente el próximo 13 de febrero se cumplirá un mes de que Juan González no aparece.

En ese contexto, Elizabel González (hermana del taxista) declaró que no espera buenas noticias de su hermana y cada vez más hay menos esperanza.

«Siempre tuvimos la esperanza que lo encontráramos, pero con la información hemos ido recibiendo, nos damos cuenta de que cada vez se apaga esa luz de esperanza de encontrarlo con vida», declaró Elizabel a Meganoticias.

La hermana de Juan González también aseguró al noticiero, que no hay ningún tipo de vinculo de su hermano con los sospechosos que hay en el caso. Además, aseguró que no hay nada parecido a un conflicto por drogas, ya que en las pericias no hay nada por el estilo y que se ha rumoreado bastante.

«No los conocía, no hay nada que los vincule. Fueron periciados sus teléfonos, el auto y no se encontró absolutamente nada, tampoco drogas, como algunos decían», agregó la integrante de la familia afectada por la desaparición de Juan.

Los detenidos en el supuesto secuestro a Juan González

Actualmente hay dos detenidos (un menor de edad) en el caso. Incluso ahora está evaluando la posibilidad de un tercer involucrado en la desaparición de Juan González. Este nuevo sujeto sería vital para obtener pistas y poder encontrar al hombre.

En la audiencia de formalización de los dos jóvenes se obtuvieron nuevos detalles. Esto ya que se informó que el taxista tomó como pasajero a uno de ellos en Viña del Mar y fue llevado hasta Playa Ancha.

Además. se reveló que el lugar donde mantuvieron retenido a Juan González fue en la calle Crisol de Playa Ancha. Este lugar es apuntado como un sector afectado por la delincuencial, de forma reiterada en el último tiempo.