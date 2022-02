La dura vivencia que vivió ‘Hardcorito’ en Yingo: «Lo pasé mal»

Durante el último tiempo Cristián Jara, más conocido como «Hardcorito» se ha transformado en un referente de la necesidad de atención de salud mental en el país. El ex chico Yingo ha expresado que vive con un trastorno de la ansiedad que hace bastante tiempo cambió su calidad de vida.

Jara fue invitado al programa Zona de Estrellas, donde reflexionó sobre su paso por el exitoso programa juvenil de Chilevisión. Pero además reveló los duros momentos que vivió cuando era parte del espacio y su salud mental lo estaba afectando bastante.

“A Mekano entré en el último tiempo. Y esto nunca lo he contado… estuve postulando para lo que era la Academia Mekano, donde por primera vez Luli empezaba a aparecer en pantalla. Y a mí se me ocurrió decir que sufría de nervios y que estaba tomando algún tipo de pastilla… me dejaron fuera”, señaló Hardcorito refiriéndose a su experiencia con el show de Mega en 2006.

“Después me explicaron que me había equivocado en decir ese tipo de cosas, que no podían tener una persona que no estaba en orden psicológicamente, sin una receta. Fue extraño, sobre todo en aquellos tiempos. Si hoy día sigue siendo un tabú, una discriminación, o te juzgan a través de esto, en ese tiempo fue peor”, reveló el joven que padece de Trastorno de Ansiedad Generalizado (TAG) desde la infancia.

“Después entré a Yingo por cosas de la vida. Y en Yingo tomé la decisión de mantenerlo en total discreción, porque sabía que, si lo comentaba, podía sufrir en algún momento y que lo usarían en mi contra, o que me pudiesen echar del programa”, comentó Cristián, quién ingreso al programa bajo el apodo de «Hardcorito» en la época de tribus urbanas.

Difícil momento

“Las primeras semanas yo sufría en pleno programa. Aparte que los artistas, sobre todo, tienen este tema de la ansiedad porque su cabeza está en un funcionamiento mucho más rápido. Tenemos la tendencia a tener agorafobia, que es el miedo a las multitudes, a salir. Cuando te haces medio conocido la gente te asfixia y no sabes qué hacer”, confesó Hardcorito.

“Mario Velasco se debe acordar de un capítulo muy chistoso para algunos, pero para mí fue muy doloroso. Dentro del humor, Camilo Huerta y él, sobre todo Camilo siempre estaba atento a las cosas que yo hacía para molestarme, pero en buena onda y no tenía problemas, pero un día me descompensé y salí del estudio”, recordó Cristián.

“Me iba casi desmayando del estudio, me siguió la cámara y por semanas fue la burla del ‘show que se pegó Hardcorito’ y yo decía ‘me estoy ahogando, me estoy desmayando’. Me llevaron agua. Alex Hernández mantenía la cámara ahí y eso fue el show. Todos me molestaban después ‘oye, se está desmayando al aire’”, señaló.

“El problema fue que el morbo siguió y se fue transmitiendo al aire, siguió y siguió. Pero yo nunca transparenté que en ese momento estaba sufriendo una crisis de angustia y de pánico fuerte. No lo iba a decir al aire, porque el morbo era tan potente que me seguían enfocando hasta el último”, confesó Hardcorito.

“Es una de tantas veces que lo pasé mal y no lo quise transparentar porque cualquier persona que trabaja en televisión, si empieza a tener conflictos, problemas de salud mental, lo van a echar”, agregó, sorprendiendo con su relato.