La inédita confesión de Helhue Sukni a Pamela Díaz: «No me interesa que me duela»

Sin lugar a dudas, las apariciones de Helhue Sukni en las transmisiones de Instagram siempre son lo más visto por parte de sus fanáticos. Es que se ha transformado en uno de los personajes más queridos de las redes sociales.

Por esta razón fue invitada a participar un un live de Instagram con Pamela Díaz, donde ambas dejaron la escoba en redes sociales. Esto debido a su divertida personalidad.

En la entrevista Helhue Sukni se confesó con la «fiera» y reveló que está dispuesta a pegarse una recauchada para quedar más mina que nunca. Aunque para ello deberá ponerle fin a uno de sus máximos vicios: el cigarro.

«Tengo que dejar de fumar porque me quiero operar y nadie me quiere operar. He ido a cuatro doctores y ningún hueo… me quiere operar», reveló de entrada la abogada.

Y en esa misma onda, agregó: “fui donde un doctor, que no me conocía, fui con la bombona (hija menor), entonces el hueo… me pregunta: ‘¿Tu fumas?’ y le dije ‘No, doctor. No fumo’. Y me sapeó la bombona”.

Sin embargo, eso no es todo, ya que Helhue Sukni piensa en una intervención mucho más intensa, con el fin de arreglarse el cuerpo y quedar mejor de Luli.

“Me quiero sacar la guata, me quiero hacer una abdominoplastia. Tenía hora para sacarme estas hue… de la cara, estas pelotas de vieja que me salieron cuando cumplí 50 años (…). No me interesa que me duela, para ser bella hay que ver estrellas”, detalló.

Pamela Díaz la llenó de halagos

Tal como era de esperar, la confesión de Helhue Sukni sorprendieron a Pamela Díaz, quién no se esperaba los detalles que entregó la abogada.

“¿Tienes 56? Pero sabes, estás bien de cara para 56. No estás mal”, le dijo en primera instancia. “Estás regia para los 50″, complementó.

Sin embargo, al final le realizó una sincera pregunta a Helhue Sukni. “¿Crees que es necesario?, si estás bien…”, le dijo.

Eso sí, al final echó pie atrás con sus cuestionamientos. “Bueno, cada una hace la hue… que quiere también, tienes razón. Qué me meto yo”, remató.