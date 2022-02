De Luli a Peaky Blinders: El divertido video del anuncio de Netflix Chile

Durante esta mañana se publicó un divertido video para anunciar la apertura del Instagram de Netflix en nuestro país. Los protagonistas fueron el arquitecto Federico Sánchez y el periodista Marcelo Comparini.

Y es que los protagonistas de «City Tour» recrearon de forma hilarante a las series más conocidas de la plataforma de streaming. Pero ojo, no estuvieron solo.

El divertido anuncio de Netflix

«Federico, ahora si que no sé donde me trajiste», comenzó Marcelo Comparini ahora no detrás de cámara tal como se desarrollan los capítulos del programa del reconocido dúo nacional.

Ambos caminando por un bosque asumieron que estaban perdidos. Pero claro, se dirigían a las «Cuevas de Winden», clásico lugar de la popular serie de Netflix, Dark. En ese momento se adentraron en el desconocido lugar y uno llegó a Los Ángeles.

Las siguiente parada fue Los Ángeles, donde apareció Nicole «Luli» Moreno, en el contexto de la serie «You», mientras que Federico Sánchez buscaba a su partner de la televisión.

«Federico no sé de que me estás hablando, pero mira, me viene siguiendo un tipo», respondió Luli indicando a un supuesto Joe Goldberg, el protagonista de You.

Me cuentan que en Chile están pasando cuestiones raras… 😨 ¿Será porque Netflix Chile abrió su propio Instagram? https://t.co/1G3uS04SAV pic.twitter.com/upcDyt2f5i — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 3, 2022

Las siguientes figuras que aparecieron fueron Sergio Chamy de la película documental «El Agente Topo». También estuvo Karla Melo junto a Sebastián Ayala, los protagonistas de la popular serie nacional «El Reemplazante». Incluso el influencer «El Ranty», quien se personificó de Peaky Blinder junto a Sánchez.

Incluso también se pasaron por otros lugares como Birmingham en el Reino Unido y Corea del Sur, donde recrearon de forma divertida las series de la plataforma de streaming, «Stranger Things» y «El Juego del Calamar». En esta última encontró al periodista Marcelo Comparini, quien estaba realizando las difíciles pruebas de la serie y posteriormente fue eliminado.

«Siempre foerte, nunca infoerte», «Cortecito Peaky Blinders», «¿No querís que te hagamos un tour también?», fueron las celebres frases que cerraron la travesía junto con el despertar de la pesadilla de Federico Sánchez, donde el arquitecto tomó su celular y comenzó a revisar el anuncio que ya suma más de 15 mil reproducciones.