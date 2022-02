«Lo cuido y lo acepto»: La potente reflexión de Laura Prieto sobre su cuerpo

Laura Prieto compartió un importante mensaje con sus más de 900 mil seguidores de Instagram. La modelo uruguaya publicó una foto reciente de ella en bikini y realizó una reflexión de aceptación personal.

Cabe destacar que no es la primera vez que lo hace, ya que hace un par de semanas compartió un antes y después, desde que comenzó a mejorar sus hábitos alimenticios y deportivos.

«Primero aclarar de que todos los cuerpos son hermosos y al igual que que todas las mujeres mi cuerpo tiene estrías y celulitis… y no es solo el tema de vernos, sino de sentirse cómoda», expresó Laura Prieto previo al 14 de febrero.

El templo de Laura Prieto

«Tu cuerpo es perfecto como sea va marcando tu historia. Yo el amo el mío, lo cuido y lo acepto. Es mi templo», inició la modelo uruguaya a través de la publicación en su red social, usando un colorido bikini.

La ex Calle 7 siguió en esa misma linea y habló acerca de sus cambios de hábitos, que a pesar de lo que muchos podrían creer, no son nada estrictos.

«Este año aprendí que los cambios no son de la noche a la mañana, el cambio ocurre cuando cambias tus hábitos. Pequeñas acciones que vamos haciendo día a día; no hacer dietas esclavizantes, sino que nutrirme bien y si me quiero dar un gusto, me lo doy… ¡no sentir culpa!», complementó.

El presente y futuro de Laura Prieto

La modelo de 36 años aprovechó de abrir la casilla de preguntas a través de su Instagram y junto con el potente mensaje, respondió un par de preguntas. Estas relacionadas a su actualidad y futuro.

«Siento que estos últimos años han sido de autoconocimiento, donde disfruto de cada momento; de estar sola, del silencio, de mi hija (…) tengo mucho que agradecer», respondió Laura Prieto respecto a una consulta sobre en que etapa de su vida estaba.

La ex calle 7 aseguró que está en un momento bonito, donde se siente «segura, sabe lo que quiere de su vida y la disfruta». Además, por el momento le cerró las puertas a estar en pareja.

«Por ahora me siento re bien sola (…) no necesito proyectarme emocionalmente con nadie», aseguró.