Mariela Sotomayor se lanzó sin filtro contra Vasco Moulian: «Está muy mal de su cabeza»

Fue solo hace algunas semanas, que el mundo del espectáculo se enteró del complicado encuentro que tuvieron Mariela Sotomayor y Vasco Moulian cuando eran compañeros del programa Zona de Estrellas.

Sergio Rojas, fue el encargado de contar el cahuín en su programa «Qué te lo digo», donde señaló que la pelea entre los periodistas estuvo de alto nivel.

“Me contaron que la semana pasada quedó la cagá. Estaban hablando de lo de la Cecilia, de la entrevista que le hizo a la ex pareja de Iván Cabrera. Estaba el Vasco y la Mariela Sotomayor, y él la empezó a piconear diciéndole ‘pide disculpas porque tú también hablaste mal de Iván’… y le dio, cosa que creo que se agarraron mal”, aseguró el periodista en aquella oportunidad.

Sin embargo, el cahuín no quedó ahí, ya que días más tardes fue Mariela Sotomayor quién contó en su red social que había sido despedida del programa, de manera bastante sorpresiva.

Contó toda la verdad

Ante la polémica, este miércoles Mariela decidió romper el silencio y contar la verdad sobre el problema que tuvo con Vasco. Quién según detalló la periodista, comenzó posterior a la entrevista que ella le realizó a Iván Cabrera tras las acusaciones de su ex pareja, Antonella Muñoz.

“Yo creo que él no está bien, yo creo que él está muy mal de su cabeza, emocionalmente… El día que se suscitó esta situación fue un día en que él estaba especialmente descompensado”, reveló de entrada Mariela Sotomayor en conversación con Duplos.

«Desde que yo llegué ese día al canal lo sentí muy raro, casi como estas personas que de repente están medias poseídas, la mirada no es la misma, la voz no es la misma, el saludo no es el mismo”, agregó la periodista.

Además, Mariela recordó cómo se dieron los hechos con su ahora ex compañero de programa. “Me encontré con un compañero que yo sentí que quería desacreditar mi trabajo, quería menoscabarme, aportillar mi trabajo haciéndome sentir que aquí la noticia central no era la de Iván ni las acusaciones, era ‘qué actitud había tenido yo con Iván cuando habían aparecido las acusaciones’. Entonces empezó en un tono súper pesado, muy falto de respeto”, sostuvo.

Tras cartón, contó al darse cuenta de la mala onda, decidió frenarlo en seco y que, incluso, encaró al director del espacio. “¿No se dan cuenta que él no está bien? ¿No se dan cuenta lo peligroso que es tener a una persona en estas condiciones, hoy día descompensado, en un programa de televisión? Por qué me tengo que bancar yo el mal rato y que esta persona esté aportillando mi trabajo”.

Se defendió

Según relató Mariela Sotomayor, ante la mala actitud de Vasco Moulian, no aguantó y lo paró en seco: “¿Qué pasa Vasco estás envidioso de mí? Él me miraba con una cara de loco. Ve la nota porque para eso te pagan, pero deja de molestarme por favor”, lo encaró sin filtro.

Posteriormente, contó fue citada junto a Vasco por la producción para aclarar el tema, pero no se presentó para no continuar con el drama. “Cuando llegué al lunes siguiente me despidieron”, dijo.

Además, reveló que tras enterarse de la noticia, sintió “pena y una vergüenza por la humillación que estaba pasando, así que lo único que atiné fue irme (…) Él tiene santos en la corte y claramente prefirieron quedarse con él, pero encuentro que yo no me merecía ese mal rato y esa falta de respeto… Fue un ninguneo súper gratuito y siento que a lo mejor es conmigo la cosa. Me dejó una herida que todavía me duele un poco”.