¿No será mucho derroche? Los memes que dejó la cuenta de un restaurante en Angelmó

Angelmó es tendencia en las redes sociales y lamentablemente no es por una noticia positiva. En la pequeña bahía de Puerto Montt hay un restaurante, donde asistió una familia y se le hizo un cobro excesivo.

La foto se hizo viral mediante una mujer que denunció el hecho y compartió una foto de una cuenta de $162.000. Las redes sociales explotaron y como siempre hubo espacio para tirar la talla.

¿Cobro correcto o un robo?

«Esto es un robo. No vayan a comer a Angelmó. Aparte de sucio el lugar, no entregan carta y después te asaltan con la cuenta», denunció una usuaria a través de Twitter tras una compartir una cuenta de $162.000 incluida la propina.

La publicación se hizo viral y ya suma casi 4 mil me gusta en la red del pajarillo azul y más de 3 mil retweets. Debido a aquello, la mujer salió a aclarar que no era ella y entregó más detalles.

«No pensaba hacerme famosa por esto ja, ja. Pero claramente es una estafa el cobro. Tomando en cuenta que eran solo tres adultos, el resto puros niños. También aclaro que la cuenta no es mía, ya que nunca se me ocurriría ir a comer allí. Me carga lo cargantes que son para ofrecerte algo», denunció la fotógrafa puertomontina.

Esto es un robo #Angelmó #PuertoMontt no vayan a comer a Angelmó. Aparte de sucio el lugar, no entregan carta y después te asaltan con la cuenta 😡🤬😠 pic.twitter.com/nsSXyyQous — FotoXiama 🎞  (@fotoxiama) February 9, 2022

ADN Radio conversó con Luis González, una de las personas de la familia que fue «estafada» por el restaurante de Angelmó. El hombre confirmó lo que denunció la usuaria de Twitter; aseguró que no mostraron ninguna carta, no había sistema de pago con tarjeta y la boleta solo se podía obtener a mano. Tal como se observa en la imágen viralizada.

«La sorpresa fue cuando nos pasan la cuenta. Uno de buena fe espera precios normales. Uno yendo a un mercado se acerca a lo popular, pero a un precio razonable, no una paila a 18 lucas», expresó el indignado cliente puertomontino.

Las reacciones y memes de la red social

Y como siempre hay un espacio para reír, a continuación te dejamos los mejores memes y bromas que se pudieron observar a través de la red del pájaro azul.

¿La pailas marinas en Angelmó son de este porte? pic.twitter.com/8HXs6nDbMc — 🇨🇱 Alberto Sironvalle 🇨🇱 (@alb0black) February 10, 2022

El dueño de #Angelmo despues de vender sopaipillas a 10 lucas pic.twitter.com/y5rIZyxzTv — Frank Austin (@Tocomples316) February 10, 2022

El que arrienda los locales de Angelmó. pic.twitter.com/IYqz79acfl — Pancho Krebs (@panchokrebs) February 10, 2022

Oiga Rosita 162.800 pesos la comida. no será mucho derroche digo yo #Angelmó #PuertoMontt pic.twitter.com/QQK0o09hD8 — Fer (@Ferandsalazar) February 10, 2022

Estoy triste por el daño que han causado a #Angelmó. Hoy aparecemos en las noticias por algo que debería avergonzarnos. Estas cuentas son realmente una estafa para quienes quieren comer en ese lugar. Mientras hay vecinos queriendo recuperar el barrio otros insisten en hundirlo. pic.twitter.com/rVCasHUMXv — Alejandro Bernales Maldonado (@abernales) February 9, 2022