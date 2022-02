Mon Laferte compartió su primera foto junto a su hijo

¡Por fin! Mon Laferte compartió su primera fotografía junto a Joel, su primer hijo. Por medio de una foto de ambos la artista nacional reflexionó sobre como han sido sus primeras semanas como madre.

Durante la noche de este domingo, la cantante nacional sorprendió a sus fanáticos al mostrar a su primogénito en su cuenta de Instagram. “Él necesita a su mamá 24/7 así que esta soy yo, en modo mamá primeriza“, escribió junto al registro.

“Despeinada y trasnochada, pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida. No sé cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas”, agregó.

Mon Laferte también aprovechó de contar cómo ha sido la experiencia junto a su pareja, transparentando cómo es esta nueva etapa en su vida. Más allá de los sacrificios, reconoció la satisfacción que siente en este momento.

“El otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes. Con mi pareja lo estamos dando todo y aún así no tenemos tiempo. Esta etapa es hermosa, es muy demandante, pero definitivamente hermosa y soy la más feliz del planeta! SOY MAMÁ!“, añadió en el post.

La publicación ya cuenta con más de 700 mil likes, y sus seguidores la llenaron de elogios, felicitaciones y mucho amor. Incluso, colegas artistas dejaron sus corazones, como Rosalía, Ana Torroja y Guaynaa, con quien tiene una tema en colaboración.

Mon Laferte compartió todo su proceso de gestación

A medida que avanzaba su gestación, la cantautora chilena radicada en México compartía fotografías en las que mostraba el crecimiento de su vientre. De hecho, asistió a la ceremonia de los Latin Grammy con un traje que dejaba al descubierto su pancita. Ese mismo día celebró el galardón que obtuvo en los premios.

Y en el Tiny Desk, Mon Laferte conmovió con la interpretación de “Tu Falta de Querer”, una de sus canciones más importantes: la performance fue vestida de novia, ingresando a una iglesia y cantando desde el altar.

Su última publicación fue hace tres semanas, en la que compartió con sus seguidores el mameluco que le tejió a su bebé Joel. “Primer tejido que hago para mi hijo Joel. Ya tengo 8 meses de embarazo y estoy muuuy nerviosa y emocionada”, expresó en la red social.

Habrá que esperar que Mon Laferte comparta por medio de sus redes sociales algún registro en el que aparezca su pequeño bebé.