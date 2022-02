«Una semana difícil»: La profunda reflexión de Alison Mandel sobre su rol de madre

Alison Mandel se mostró profundamente reflexiva a través de su cuenta de Instagram. La comediante nos tiene acostumbrados a publicar extensos mensajes sobre temas específicos y ahora no decepcionó.

El tema aludido durante el fin de semana fue la maternidad. Y es que la actriz compartió su punto de vista, sobre algunas cuentas que exageran aspectos positivos de ser madre. Alison Mandel se mostró contraria a la mayoría de esos mensajes.

Depresión y culpa

«Una semana difícil en mi maternidad. Imposible para mi no compararme (sé que es algo que no se hace), pero a ratos me juzgo al ver otras mamás que pueden descansar o comer algo con sus parejas, o tomar algo con amigas. Me da envidia sabí…», inició la comediante sin revelar nombres.

La comediante planteó además que envidia a la libertad que tienen algunas parejas, para dejar el cuidado de su bebé con alguien de confianza. También declaró que no podría separarse de su hijo Baltazar, para tomarse unas vacaciones. Ahí fue donde cambió el enfoque de su mensaje y apuntó hacia otra arista del tema de ser madre.

«Esta semana descubrí que las cuentas de maternidad extra positiva me deprimen y me hacen sentir culpable», declaró Mandel sobre aspectos de conducta y de alimentación que hablan esas cuentas sobre el rol de una madre.

«Difícil la maternidad donde sientes que te equivocas todo el tiempo, y donde hay cuentas que te lo reiteran una y otra vez. Elegí dejar de seguir ‘cuentas respetuosas’ porque me hacen sentir mal, y se que no debo compararme pero si lo hago y ya está», añadió.

Otro aspecto que recalcó la comediante, fue la extra positividad de algunos mensajes sobre el amor propio. Ella aseguró que a veces está no estar conforme con su aspecto físico, y no exagerar la positividad sobre uno mismo.

«Creo que la única constante en mi vida actualmente es que amo mucho a mi familia y que aunque me equivoque con la maternidad siempre amo a mi bebito que está próximo a cumplir 2 años y que es un bebe feliz», manifestó Alison Mandel a través de la red social.