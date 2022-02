San Valentín: 10 canciones para hacer el amor con tu pareja

Hay quiénes dicen que el sexo y la música se complementan bastante bien, siempre y cuando se elijan las canciones correctas para acompañar ese momento. Y ahora que se viene San Valentín, puede ser un plus para esa noche especial.

Si usted está pensando como reencantar a su media naranja al momento de hacer el delicioso, debe guardar estos clásicos en su celular, pendrive o CD’S si es a la antigua. Y le aseguramos el éxito, se va acordar de nosotros.

Radio Activa revisó en sus archivos y consultó con Tencha Salvaje cuáles eran las mejores recomendaciones que le podíamos dar para San Valentín, y fue la viejita quién seleccionó estas canciones que lo harán volar con sexo y música de calidad.

Playlist sexual BY. Tencha Salvaje para San Valentín

Crazy in love (Remix 50 sombras de Grey) – Beyoncé

Es predecible que esta canción aparezca en la lista, sobre todo si sirve de banda sonora a una película con tintes eróticos. Sensual, casi en acústico y con la voz de la cantante como única protagonista este tema es perfecto para caldear el ambiente con unos sugerentes juegos preliminares.

Je t’aime, moi non plus – Jane Birkin et Serge Gainsbourg

Tal vez sea la canción más sensual de la historia. Tal vez la historia que tiene detrás la haya dotado de un mayor erotismo, catapultando Je t’aime, moi non plus al estrellato de las canciones más eróticas de la historia. Aunque, ¿cómo no iba a ser erótica una canción que tiene a Sergue Gainsbourg, Brigitte Bardot y Jane Birkin detrás?

Por debajo de la mesa – Luis Miguel

Armando Manzanero firma esta letra que Luis Miguel supo hacer suya desde la primera vez que la interpretó. Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla… Poco más hay que añadirle a esta tímida insinuación y sutil juego de coquetería.

Una cena a la luz de las velas mientras suena este clásico bolero en la voz de Luis Miguel dan pie a toda una noche de pasión, de esas de las que el artista habla en otros de los boleros cantados en a lo largo de su carrera.

You – Romeo Santos

«Eres mi droga y me causas efectos/Veo arcoiris y estrellitas y el Edén/Sueño despierto, soy adicto a tu sexo/Éxtasis divino, medicina del placer», dice el poeta Romeo Santos. Una canción más para los juveniles en la que lo explícito del acto sexual se palpa desde los primeros acordes de la canción. A su letra poco sutil (y algo controvertida) hay que sumarle el ritmo pausado de la bachata, ideal para hacer el amor como recomienda Luis Fonsi.

One- U2

Es una de las baladas más románticas de la historia del pop. La banda irlandesa es responsable de este tema que, a pesar de su temática oscura y algo inconformista, ha sido todo un himno a la hora de mantener relaciones sexuales en los nacidos en los 70. Pausada y con un ritmo tántrico, este tema ayuda a crear un clima de complicidad mística. Un sexo relajado –y hasta reflexivo– es posible de la mano de U2.

Is this love- Bob Marley

La banda sonora del sexo de los más bohemios y alternativos. Con un ritmo extremadamente pegadizo, este tema de Bob Marley reconforta por completo y lleva a una especie de Nirvana en el que dejarse llevar es la mejor de las opciones. Siempre que sea a fuego lento, como invita la canción.

I say a little prayer for you – Aretha Franklin

Aretha Franklin era una diosa y cualquier tema que sonase en su garganta bien podría valer para hacer el amor, para cuestionarse la propia existencia o para salir a comerse el mundo. En el caso del sexo, esta canción es perfecta para un momento de pleno apogeo.

I will always love you – Whitney Houston

Aunque todo el mundo conoce este tema por la versión de Whitney Houston, que la canción original pertenece a Dolly Parton. Banda sonora de El guardaespaldas, ésta no es una canción de amor en realidad. Se trata de una despedida con la que Parton dijo adiós a un compañero de trabajo. Con independencia de su temática original, I will always love you es una de las canciones más románticas de la historia. Por eso, para mantener relaciones de forma muy especial esta es la canción perfecta.

En la casa de Inés – Guaraná

Las mujeres que se llaman Inés tuvieron que sufrir la canción de Guaraná a principios de los 2000. Una joven llamada Inés, su domicilio y sexo desenfrenado protagonizan este tema con el que, más que practicar sexo en pareja, se puede pensar en él en soledad.

You shook me all night long – AC/DC

¿Acaso necesita explicación el por qué de esta canción en esta lista? El título, la letra… Poco hay que añadirle a a este temazo de AC/DC con el que dejar a un lado los romanticismos y practicar sexo salvaje. Aunque hay que decir que el ritmo de este tema no es apto para todo tipo de corazones.

Y tú ¿con cuál de estas canciones te quedas para sorprender a tu pareja en San Valentín?