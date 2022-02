El complicado estado de salud de Laura Prieto: «Ha sido insufrible»

Un difícil momento de salud se encuentra viviendo Laura Prieto por estos días. Así lo evidenció por medio de su red social donde relató lo complicado que ha sido para ella.

Por medio de su red social, la uruguaya contó que sufre de una compleja enfermedad. Según relató sufre de unas molestias lumbares que afectaron su calidad de vida.

La complicación de Laura Prieto la obligó a realizarse una infiltración, para de esta forma terminar con loas complicaciones que le han afectado su diario vivir.

“Este último mes ha sido insufrible. He tenido que parar días de trabajo, la verdad que (los dolores) no me dejan con mi diario vivir, no puedo hacer deporte y me encanta”, afirmó en un video que compartió en sus stories.

“Estoy un poco nerviosa, así que deséenme suerte y cuéntenme si alguien ha tenido lo mismo que yo”, complementó.

Proceso complejo

Después de que contó lo vivido, Laura Prieto compartió una historia en su Instagram donde se refirió al procedimiento que se sometió para terminar con los dolores.

“Tuvo heavy la infiltración, no sé si serán tensiones que vas cargando a lo largo de la vida pero como que hice catarsis y dolió mucho”, afirmó la uruguaya.

“Ahora a recuperarme, espero que no me duela más por un buen tiempo. Gracias a todos por sus mensajitos hoy voy a descansar”, remató Laura Prieto.

Cabe destacar que la hiperlordosis es una curvatura mayor a 60 grados en la parte baja de la espalda, la cual puede producir intensos dolores.

¿Qué es la hiperlordosis?

Con este nombre se conoce a la curvatura exagerada en la columna a la altura lumbar que afecta a Laura Prieto. De hecho, puede que la hayas visto en muchas personas sin siquiera saber que la padecían.

¿Cómo saber si tengo hiperlordosis?

Según el sitio especializado Healthline, podrías revisar si padeces hiperlordosis con una pequeña prueba:

Apoya los omóplatos (parte alta de la espalda) y el trasero en una pared Mantén la espalda recta. Comprueba si puedes pasar la mano por el espacio que queda en la zona lumbar. Si quepa justo, entonces no deberías tener un problema, pero si sobra espacio o incluso podrían caber dos manos, puede que tengas hiperlordosis.

Esta condición puede presentarse principalmente por mala postura, pero también se han registrado casos de personas con enfermedades neuromusculares, obesidad y heridas en la columna vertebral con esta condición.