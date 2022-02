«Siento que fallé hoy»: Triste nueva eliminación en El Discípulo del Chef

El jueves pasado se vivió una nueva eliminación de «El Discípulo del Chef», que dejó a muchas caras largas, incluso de los mismos chefs.

Sergi Arola estuvo a cargo de la decisión final, tras ganar la prueba de inmunidad con el equipo rojo. Por lo que eliminado estaba entre el equipo azul y verde, con los nominados Kurt Carrera y Francisca Merino respectivamente.

Un poco responsable por la eliminación

El líder del equipo rojo tomó la decisión y salvó a la «Pancha» Merino. Por lo que el nuevo eliminado fue Kurt Carrera por segunda vez, desatando la tristeza en el equipo azul. El primero en hablar fue José Luis Bibbó, que lamentó la partida del actor.

«Obviamente me pone triste que se vaya Kurt. Lo conocí acá e interactuamos super bien la cocina, me hacía super livianito cocinar (…) Tengo un nudo en la garganta», lamentó el ex chico reality. Pero él no fue el más afectado, ya que el bailarín Bruno Zaretti se echó a los hombro parte de la responsabilidad de la partida de Kurt Carrera.

«Pucha hermano, me siento un poco responsable. Siento que fallé hoy. Creo que los bombones fueron algo muy arriesgado, me siento con una responsabilidad, te pido una disculpa. Te quiero agradecer por la gran persona que eres no solamente dentro de la pantalla. Fuera de pantalla eres lo mejor», declaró Zaretti visiblemente afectado por la salida de su amigo de años desde Morandé con Compañía.

Las palabras de la China y la triste despedida

Después de un pequeño conflicto de Helhue Sukni, que le quitó el peso al bailarín y se lo echó sobre sus hombros (y también los de Yuhui Lee), la siguiente en hablar fue la líder del equipo azul; la «China» Bazán.

«Me da mucha pena. Ellos sienten mucha responsabilidad, imaginate la responsabilidad que siento yo porque te vas. Pero me encantó haberte conocido y haber visto el crecimiento que tuviste dentro de la cocina (…) tenías un compromiso muy grande con lo que estabas cocinando y con el equipo», expresó la China.

¡Tristeza en el equipo azul! 😢 Nos despedimos con mucho cariño del gran Kurt Carrera 💙 ¿Qué te pareció su participación en #ElDiscípuloCHV! 📺 pic.twitter.com/o8owDb4Pnn — Chilevisión (@chilevision) February 4, 2022

Finalmente Kurt Carrera después de tirar la talla con Sergi Arola, agregó «me voy muy feliz, lleno de amor. Soñaba con volver a entrar (al programa) y lo logré, y estuve con ustedes. Pensaba en llegar al equipo rojo, llegué el azul que me recibió con mucho amor», manifestó el actor y comediante con mucha tristeza.