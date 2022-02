«Soy una mami fit»: La reacción de la madre criticada en video viral

A través de un video viralizado en TikTok, se criticó a una madre por ir con ropa deportiva al colegio de su hijo. Pero aquello no salió bien, ya que en el video criticaron de vuelta a la apoderada «envidiosa».

Además, la madre reaccionó a través de sus redes sociales y agradeció todo el apoyo de sus seguidores.

La que puede, puede

«Mira que culito. Esos momentos que te dan ganas de cambiar de colegio a tu hijo por gente como esa. Que asco», se alcanza a escuchar del video viralizado a través de TikTok que sube más de 6 millones de reproducciones.

En los comentarios del registro viral, se apoyó totalmente a la mujer y se tildó de envidiosa a la mujer que grababa desde su auto, fuera del colegio de su hijo.

«La que puede, puede y la que no critica», «Linda, mucho cuerpazo y las envidiosa critican», «La envidia y la inseguridad es muy brava. Si me la encontrara le pediría tips para verme así», fueron algunos de los comentarios positivos en contra de la mujer del video.

Apoyo a la «Mami Fit»

La mujer ampliamente apoyada es boliviana y su nombre es Vanesa Medina. Ella a a través de sus redes sociales agradeció todos los mensajes positivos y las «muestras de cariño», de quienes la defendieron. La madre viralizada despreció el video, que expuso a su hijo de cuatro años.

«Sus planes no salieron como hubiera querido, tuvo las peores intenciones al exponerme y referirse así hacia mi. Pero este post no es para hablar de esa mujer, es para agradecerle a todas esas personitas que estuvieron a mi lado; mi bella familia, amigos y personas que no me conocen, me demostraron su apoyo tan bonito», declaró la madre ante el mal momento que le quisieron hacer y que no le resultó a la «envidiosa».

Además la madre agregó «soy una Mami Fit que trabajo y cuido a mi hijito con todo el amor del mundo y no hago nada malo a nadie. La gente que me conoce, sabe que tengo un corazón lleno de amor y valores», manifestó la madre fitness.