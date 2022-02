Ignacia Michelson sorprendió con nuevo cambio de look

Sin lugar a dudas, Ignacia Michelson es una de las mujeres que no le tiene miedo a los cambios físicos. Ya que constantemente está jugando con su apariencia.

Ya sea con algunos retoques, o accesorios, como con su pelo. El que cambia de color constantemente, o lo pone más largo o corto. Y como sea se sigue viendo estupenda.

Fue así como por medio de su cuenta de Instagram, Ignacia Michelson mostró su nuevo look, el que tituló como: «Malefic girl». En la foto se le puede ver con una cabellera totalmente negra, con un corte melena.

Revisa aquí las fotos:

Tal como era de esperar sus seguidores celebraron este nuevo cambio de Ignacia Michelson, de hecho su postal ya reune más de 73 mil likes.

«Todo lo que haces te queda increíble», «Me encanta», «Te ves bella y siempre has sido bella», «¿Megan Fox eres tú?», «Hermosa en todo sentido de la palabra», fueron algunos de los piropos que recibió la chiquilla.

Prepara su portada Plaboy

Gracias a su talento no solamente se ganó un espacio en la pantalla chica nacional, sino también en México donde ha conquistado varios proyectos. Uno de los más importantes del último tiempo es que será portada de la reconocida PlayBoy México, siendo del selecto grupo de chilenas que aparece en la exclusiva marca.

«Esto surgió cuando yo estuve en Playboy el año pasado con Celia Lora, la sensación de Playboy en México, la diosa. Ella me invitó a un reality, pero no era foto, sino videos para la marca», contó en exclusiva a Radio Activa.

Invitada de honor

Luego de su participación en el proyecto de su amiga mexicana, Ignacia Michelson conquistó a Playboy, razón por la que la invitaron a tener su propia portada.

«Me fue súper bien con eso, ellos quedaron muy contentos conmigo y cuando fui a México ellos me llamaron para preguntarme si me gustaría ser portada de Playboy México. Y yo le dije ‘es mi sueño’, desde chica yo le decía mi mamá ‘tú crees que podría ser portada de Playboy’, y ella me decía ‘ay Ignacia jamás’», comentó la chica reality.

Respecto a la temática que podrían tener sus fotos, Ignacia Michelson contó que aun no conversar al respecto. Sin embargo, le gustaría que estuviera relacionada con la naturaleza, al más puro estilo Eva.

«No hemos hablado de la temática todavía, pero me imagino que son fotos desnuda obvio. Pero no sé, me gustaría hacer algo así con plantitas, como de hiedra. Yo soy una mujer súper empoderada, ustedes saben», soltó.