Nuevo eliminado de El Discípulo del Chef: «Lo personal va antes que todo»

Después del partido de Chile contra Argentina, se vivió una nueva eliminación en «El Discípulo del Chef». El participante que tuvo que dejar el programa fue el actor Francisco «Pipo» Gormaz.

Aquello causó gran conmoción debido a la situación personal que vivió el cocinero y que lo obligó a ausentarse en capítulos anteriores.

Uno menos para el equipo azul

El programa inició con con las presencias de tres destacadas cocineros: Miel Blanca, Daniela Castro y Carolina Erazo. La competencia prosiguió y el equipo rojo del Chef Sergi Arola fue el vencedor de la noche.

La polera negra de la eliminación la llevaron Pipo Gormaz, representando al equipo azul y Daniela Aránguiz, del equipo verde. El chef español del equipo rojo se encargó de decidir quien era el nuevo eliminado. En ese momento, Arola escogió el chocolate blanco de la esposa de Jorge Valdivia, por lo que Gormaz tuvo que dejar al equipo azul y el programa.

«Demostró ser un gran compañero que cachaba de cocina», fueron las palabras de José Luis Bibbó. El ex chico reality compartió poco con el actor que había reingresado al programa hace un par de semanas.

Otro que también tuvo palabras de adiós fue Bruno Zaretti, quien demostró tener noción del difícil momento que ha pasado el actor fuera de pantalla y que lo obligó a ausentarse en algunos episodios.

«Has pasado momentos muy duros durante el programa, estuviste ausente un par de capítulos y sabemos lo difícil que fue para ti», manifestó el bailarín según señaló Biobío.

Una mezcla de sensaciones al partir

Ante las palabras de sus compañeros y de la chef del equipo azul, Carola Bazán, el nuevo eliminado explicó la razón por la que se tuvo que ausentar en capítulos anteriores.

«Falté dos días y eso me hizo quedar atrás, por cosas familiares no pude venir. En este momento tengo esa doble sensación, porque me hubiera encantado continuar, pero también tengo que estar en mi familia», declaró Pipo Gormaz.

En esa misma línea, el actor añadió «Está ocurriendo algo en mi familia bastante complicado, por lo que necesito estar cerca de mi hijo, de mi pareja, de mi hermano», agregó.

«La vida y lo personal siempre va antes que todo lo demás. Pero me quedo con la mejor sensación, porque aprendí muchísimo», concluyó el actor y nuevo eliminado del programa culinario.