Te pillaron po’ compradre: Julio César Rodríguez fue consultado sobre misteriosa chiquilla

Julio César Rodríguez es un hombre que hace noticia por su trabajo en televisión, es uno de los animadores mejor evaluados en el último tiempo. Pero su vida amorosa también es algo que mantiene a su público atento.

Por esa razón se encendieron las alertas del cahuín, cuando el animador asistió al concierto de Lucybell, en compañía de una misteriosa chiquilla, que no era su actual pareja Natu Paulina. Así lo reveló una imagen publica por el portal Duplos, que incluso generó la reacción del hijo del animador, Joaquín Rodríguez.

Tal como era de esperar, en Me Late decidieron consultarle directamente sobre la foto que rondaba en internet. Por lo que Paula Escobar se comunicó con Julio César Rodríguez.

Fue así como el animador explicó que, “yo andaba en un grupo grande. Lo que pasa, es que por aforo las sillas están dispuestas de a dos. Eso, nada más que decir respecto al tema”, aclaró el rostro de Contigo en la mañana.

“¿Y estaba tu polola en ese concierto?”, le preguntó la comunicadora vía mensaje.

“Por lo general, yo salgo a comer y voy a lugar con mucha gente y creo que eso es normal”, replicó Julio César Rodríguez.

El descarte de JC y la duda de su pareja

“Bueno, él dice que por aforo tenían que sentarse de a dos, andaba en un grupo grande, no fue su polola, ‘qué tiene de raro que yo salga con más gente’. Eso”, explicó la periodista de Me Late.

“Finalmente, igual Julio César es una persona pública. Yo tengo entendido que siguen juntos (con Natu Pau)”, sentenció Paula Escobar.

Sin embargo, la incomodidad volvió después cuando Francisco Halsinzki se comunicó con la pareja de Julio César Rodríguez para consultarte sobre la foto.

“En este momento me pongo en contacto con Natu Pau, vía mensaje directo, y le comento que estamos conversando del tema y me gustaría saber qué opina de ella con esta fotografía, donde Julio César Rodríguez está con una chica que no conocemos, y si le molesta esta filtración, si la conoce y si estaba en el concierto”, explicó el panelista de Me Late.

“Me dice ‘hola, ¿de qué foto me hablas’. Yo le comparto la fotografía y me ha dejado en visto”, reveló.