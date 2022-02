Triste despedida: Una inesperada eliminación se vivió en El Discípulo del Chef

El Discípulo del Chef ya tiene como un ingrediente habitual, que el chef Sergi Arola defina el eliminado del día. Y es que el equipo rojo viene siendo un constante ganador, por sobre los equipos de Ennio Carota y la China Bazán.

Pero a pesar de que ninguna eliminación es fácil, Sergi Arola tuvo definir una más que complicado. Por un lado estaba el talentoso Yuhui Lee, representando al equipo azul. Y por el otro, en el equipo verde estaba su amiga, Kenita Larraín.

La emotiva despedida

«Es posiblemente sin exagerar el mejor plato de repollo que he probado en toda mi vida», declaró Sergi Arola al equipo azul después de confirmar la estadía de Yuhui Lee y la eliminación de Kenita Larraín.

«Me parece bien que Sergi haya sido lo más honesto posible, porque sé que tienen una linda amistad después de la temporada anterior. Yo sé que le tiene que haber costado haber eliminado a Kenita», agregó la China Bazán ante la complicada decisión del chef del equipo rojo.

Karen Bejarano, su compañera en el equipo verde, se mostró sorprendida por la decisión de Sergi Arola. Por su parte, Emilia Daiber, le dedicó unas emotivas palabras de despedida a la «queen» del programa.

El adiós del equipo verde

Tras las palabras de la animadora del programa, se dio el paso para que hablara el equipo verde. Camilo Huerta fue el primer en mostrarse entusiasmado por despedir a Kenita.

«Tuve la oportunidad de conocer de antes a Kenita y había una muy buena onda. Eres una persona muy solar y linda. Ha sido un placer conocerte y compartir contigo. Eres muy divertida», dijo Ennio Carota en la despedida de la participante del equipo verde que él lidera.

Kenita Larrain visiblemente emocionada también dijo unas palabras en la triste despedida de El Discípulo del Chef.

«Cuando llegué acá y me invitaron a reintegrarme, pensé que venía al equipo rojo, y me dio mucha pena no estar en el equipo de Sergi. Pero a la vez, cuando llegué a la equipo de Ennio me integré y me adapté en un segundo», expresó la numerologa.

Además, María Eugenia Larraín añadió: «les agradezco por las palabras de hoy y me voy con mucho cariño. Sigan aquí, cocinando de corazón porque están ahí de la final. Todo el éxito para todo y me voy con una nueva experiencia en mi corazón», sentenció con un emotivo abrazo con su amigo Sergi Arola.