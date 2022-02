«Vaya a jugar con las muñecas»: Jaime Coloma rompió el silencio de icónico hito de Rojo

Hace casi 20 años se estrenó en TVN el programa Rojo, fama contrafama, que no estuvo exento de polémicas debido al trato del jurado con los participantes. En ese entonces, Jaime Coloma pasó a la historia por una frase que le dijo a María José Quintanilla.

Recordemos que la cantante y actual figura televisiva tenía 12 años cuando compitió en el espacio, luego de haber ganado Bravo Bravísimo en Canal 13. Luego arribó a la señal estatal y a su corta edad recibió una dura crítica por parte del entonces jurado de Rojo.

“No me gusta que una persona de tu edad esté en esto. Lo primero que te diría es ten infancia (…) Usted vaya a jugar con las muñecas, no siga cantando“, fue parte de lo que le dijo Coloma a Quintanilla, lo que generó opiniones divididas.

Si bien ella se encontraba en un programa integrado principalmente por jóvenes y adultos, las palabras del evaluador fueron catalogadas de duras y polémicas.

El desmentido de Jaime Coloma

Lo cierto es que, dos décadas después, el exjurado recordó aquella frase en conversación con Zona de estrellas, del canal Zona Latina. En el espacio, el comunicador recordó su paso por el programa, que tendrá una nueva versión, llamada Talento Rojo.

“De hecho, ahí esta famosa frase que se me adjudicó, y que nunca dije, pero a estas alturas tengo que asumir, con la María José Quintanilla”, señaló Jaime Coloma.

En esa línea, reveló que la intención no fue ser despectivo con ella, sino una mera preocupación por exponerse en la TV a los 12 años. “Según la gente, yo la mandé a jugar con muñecas… No. No la mandé a jugar con muñecas. Lo que le dije fue que tuviera infancia“, argumentó.

Para complementar, Coloma afirmó que “cuando un adolescente o un niño entra al mundo del espectáculo, se enfrenta a situaciones de adultos que son tremendamente complejas“.

Y para cerrar el tema puso algunos ejemplos, como el de Drew Barrymore o el de Luis Miguel. “Lo puedes ver en la serie, tuvo un despertar sexual no acorde a su edad, que no tiene que ver con la experiencia sexual”, señaló sobre el astro mexicano.