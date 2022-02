Carla Cáceres calificó como «relación difícil» su vinculo con «Hardcorito»

Carla Cáceres es madre de dos niñas, Rafaela y la pequeña Sofía. La «Rafa» es la mayor y tiene siete años. Ella nació mientras era Carla Cáceres estaba en pareja con Cristián Jara, más conocido como Hardcorito.

En ese contexto, la ex participante de los programas juveniles Yingo y Calle 7, reveló su difícil labor de madre y criticó la paternidad de Cristián Jara.

Una compleja relación de ex pareja

«Es una relación difícil. Sinceramente, a mí me cuesta hablar mucho este tema, porque uno lamentablemente expone mucho a los hijos», manifestó Cáceres respecto a su relación con su ex pareja, Cristián Jara.

Asimismo, la ex participante del reality Amazonas contó sus reparos a la situación que pasó Hardcorito tras el final de los programas juveniles. Ya que como es conocido, Cristián Jara entró en una complicada depresión.

«Fue invitado a muchos programas y él expuso mucho la situación y yo siempre mantuve silencio, porque consideraba que todas esas cosas exponían mucho a mi hija», explicó la ex chica reality a Página 7.

Además, Cáceres se sinceró y comentó que ella siempre ha sido la que ha cargado con el mayor peso, y que estuvo toda la vida de su hija Rafaela en silencio. Incluso, denunció que siempre los aspectos judiciales (como juicios o mediaciones) siempre favorecen a los padres.

«No es justo, porque yo por hacerle al papá de Rafa más fácil la carga (con el papá de Sofía no tengo ningún problema), me terminé yo sobreexigiendo y casi enfermándome y no es justo, ni para ella tampoco», agregó la ex Calle 7 respecto a los problemas provocados a su persona e incluso a su pequeña hija.

El desahogo por Instagram

«Con el paso del tiempo te va dejando de doler lo que alguna vez fue tan importante ti y entonces comprendes que estás sanando», escribió Carla Cáceres con una notoria tristeza a través de sus Instagram a fines de enero.

La ex chica reality comentó que expuso a recibir criticas tanto positivas como negativas, siendo que estas últimas le afectan principalmente; pero finalmente recibió gran parte de comentarios positivos de muchas mujeres que pasan por lo mismo.

«Me dio mucha rabia sentir que los méritos dependen de una red social. Lo manifesté y dije ‘estoy dispuesta a recibir haters y cosas’, pero nunca imaginé que iba a reconocer comentarios de mamá que se sentían como yo», declaró en última instancia sobre su laborioso papel de madre.