Yasmín Valdés vivió incómodo descuido en Aquí se baila: se le corrió el vestuario

Este miércoles se vivió un nuevo capítulo de eliminación del programa Aquí se baila. Donde finalmente fue eliminada Yasmín Valdés, quién se había salvado en dos ocasiones de dejar el espacio de Canal 13.

Sin embargo, su última participación estuvo llena de polémica, especialmente porque vivió un incómodo momento. Esto luego de que su vestuario le jugara una mala pasada.

En varios momentos de la presentación, Yasmín Valdés se mostró incómoda acomodándose el vestuario ya que tenía un escote bastante pronunciado. De hecho, en varias ocasiones el jurado la vio intentando no mostrar nada en medio de la coreografía.

El jurado la criticó

“Esto no puede pasar en un escenario”, le dijo de entrada Neilas Katinas. Quién la criticó duramente por lo vivido en plató de Aquí se baila.

“Si dices que te alejas de tu lado sexy, y después haces un show donde se te ve todo… la verdad es que ahí ya no estaba viendo ni técnica, ni nada, porque me molestó verlo”, le lanzó sin filtro a Yasmín Valdés.

“Estabas preocupada de subirte el vestido, y eso es inaceptable. Si tú sabes que tienes pechos grandes, ciérratelo un poquito más”, complementó Katinas.

Pero Neilas no fue el único que habló sin filtro sobre el incómodo momento de Yasmín Valdés. Fran García-Huidobro también tampoco tuvo piedad la participante de Aquí se baila.

“Yo di vuelta la cara tres veces. Lo que más me hubiese gustado es levantarme de aquí para ir a ayudarte. Uno sabe que la intención de la participante no es que se le salgan todas sus pechugas”, afirmó la “Dama de Hierro”.

Yasmín Valdés se defendió

Finalmente, la participante decidió hablar de la situación en su cuenta de Instagram, donde se mostró bastante molesta por los comentarios que recibió por su incómodo accidente.

«Lo que ocurrió fue un accidente, muy incómodo, por lo que independiente de la crítica a mi rendimiento durante el programa, no me parece el tratar como algo ‘vulgar’ lo que ocurrió. Ni menos la connotación sexual que le dio uno de los jueces, hasta insinuar que lo hice a propósito y que lo incomodó a tal punto que no quería seguir viendo», agregó molesta.

En esa misma línea, Yasmín señaló que «me parece grave, considerando lo incómodo que fue para mí esa exposición, al punto que solicité que se editaran las imágenes».

Incluso, reveló que «la producción cortó una parte importante del capítulo donde me tildaron de ‘pornográfica’, lo que es ofensivo dado que lo pornográfico sería mi cuerpo».