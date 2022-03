Audio: Auditora llamó a la Tenchita para sorprender a su hija con Anorexia

Un emotivo llamado recibió nuestra querida Tencha Salvaje durante su programa «El Show de la Tencha», uno de los clásicos programas de Radio Activa que va de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas.

Una auditora llamó a nuestra abuelita Hortensia para darles ánimos a su joven hija, quien lleva cuatro años diagnosticada con Anorexia. Su hija es Denise de 14 años tuvo un control donde pesaba 42 kilogramos y lo celebraron. Pero hace un par de semanas bajó a 38 kilos.

«Ha sido complicado Tenchita porque he visto tanto en la tele que se está viendo el tema del bullying», manifestó la madre afligida quien además contó un terrible episodio con un profesor; le dijo «Betty la fea» a su hija por usar lentes y Denise no quiso usar más anteojos.

Alejandra (la madre) contó que se fue a Cauquenes con su hija, para cambiar de aires y que antes de la joven de 14 años era fanática de la Tenchita; pero ya no tanto, porque ha sido compleja esa adaptación.

El llamado a Denise

La joven de 14 años contestó y tuvo unas pequeñas complicaciones para responderle a su madre, ya que le preguntó a su profesora si podía atender el llamado. Pero igual pudo participar y respondió a la sorpresa que le tenía Alejandra, y nuestra abuelita Hortensia le preguntó cómo estaba ella.

«No sé lo que me pasa. No me reconozco ni yo. Antes no me afectaba lo que decía la gente», señaló la joven claramente afectada por la situación.

Alejandra le entregó solo palabras de apoyo a su hija y le dijo que la amaba mucho, y toda su familia. «Eres linda, preciosa, una excelente hija, hermana, amiga y estudiante», expresó la madre con mucha emoción con solo palabras positivas para su hija Denise.