Audio: Un pequeño auditor llamó para saludar a su padre que fue infiel

Un joven auditor llamado nuestra querida Tencha Salvaje para pedirle un saludo y se destapó una inesperada historia. Todo esto durante su programa «El Show de la Tencha», uno de los clásicos programas de Radio Activa que va de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas.

Mateo, un pequeño auditor de 7 años llamó a nuestra abuelita Hortensia para saludar a su padre; pero la Tenchita no se imaginaba lo que vendría después.

«Porque él y mi mamá se separaron», dijo el joven Mateo ante la sorpresa de la Tencha que le preguntó como estaba con todo ese proceso hace cuatro meses. Él dijo que estaba triste y que extraña mucho a su padre.

El pequeño de 7 años no quería hablar con el padre, solamente le quería mandar «un saludo, para que él se cuide y si quiere volver, bacán», agregó Mateo.

La madre contó que se olvidó de ella y de su hijos, que lo extrañan y que se fue con otra mujer. Y que además, se ha tenido que bancar el dolor de ella y de sus hijos.

«Tengo que ser fuerte, yo sé que me voy a volver a levantar, lo tengo super claro; pero hay días buenos y días que te vas a la cresta», declaró la madre ante las constantes preguntas de sus hijos de 7 y 12 años.

El hombre desapareció, no ve a los niños hace un mes porque se contagió de Covid-19 y ahora el hombre está solo. La mujer dijo que estaría dispuesta a perdonarla porque lo ama. Además, la mujer tuvo que aguantar el fallecimiento de su hija con ocho meses de gestación hace 9 años atrás.

«Te puedo decir algo mija. Lo que pasa es que tu te estás echando toda la culpa. Mira lo que estás diciendo, después de la perdida de tu hijo de 8 meses, que nació, que usted lo tuvo en su pechito. Lo único que usted necesitaba era más cariño, amor y comprensión», reaccionó nuestra Tenchita que ante los argumentos de la mujer, quiso llamar al hombre.

Reacción de los auditores

La auditora siguió culpándose de la situación y se frenó el intento de llamar al hombre que fue infiel. Nuestra abuelita Hortensia se aburrió y le paró a los carros a la mujer, que se echó la culpa de hacerle daño a sus dos hijos. la Tenchita le hizo ver el escenario, donde el hombre le fue infiel a la madre de Mateo y le pidió la opinión de las auditoras de la 92.5.

«Amiga, no de jugo. Usted no tiene la culpa, hizo lo mínimo que podía hacer que era echarlo cagando. Los hijos después entienden y aprenden. Cuídese nomás y no ande soportando a pelotudos», inició una mujer sobre la situación de la madre dos hijos pequeños.

«Usted no tiene la culpa, él tomó la decisión de irse con otra», «La amiga está equivocada, los hijos van a estar bien cuando ella esté bien», «Tenchita, ella se está convenciendo de que le está haciendo daño a los niños por la falta de él, estás mal amiga», continuaron otros auditores de la compleja situación.

Finalmente la abuelita Hortensia llamó al hombre, él contestó y cortó de inmediato. Después de intentar en varias ocasiones seguía cortando, nuestra Tenchita le insistió en el amor propio de la auditora y la contactó con una psicóloga.