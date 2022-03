«Hijos de p…»: La critica de Daniela Aránguiz contra la norma aprobaba en la Convención sobre el aborto

Daniela Aránguiz realizó un potente descargo a través de sus redes sociales, con motivo de la aprobación de una norma en la Convención Constitucional.

La finalista de El Discípulo del Chef compartió una publicación en sus historias, que aseguraba que los constituyentes había aprobado el aborto sin limites y sin ninguna restricción. Aquello enfureció a la pareja del Mago Valdivia y se lanzó con todo contra los convencionales.

La furia de Aránguiz

«¿Quien defiende a ese pequeño indefenso? Que hijos de puta, asesinos de mierda», lanzó de entradas Daniela Aránguiz a través de las historias de su red social.

Pero no se quedó ahí, ya que su descargó continuó respecto al contenido de la publicación compartida. «Estoy de acuerdo en sus causales, ¿pero días antes del parto? Eso es matar a tu propio hijo, ¿Dónde están los derechos de esa guagua?», añadió de forma categórica el rostro televisivo.

¿Qué se aprobó en la Convención?

Lo cierto es que en el órgano constituyente se aprobó una norma en el Pleno de la Convención Constitucional. Es decir, estuvieron de acuerdo con dos incisos de un articulo, que irán en el borrador de la nueva carta magna.

¿Y de que tratan estos dos puntos específicos que irán en la nueva carta magna? Solamente se aprobó ejercer el derecho de «la interrupción voluntaria del embarazo». Esto significa que el aborto se considerará dentro de los derechos sexuales y reproductivos, de forma general y no se debatió de forma particular. Por ahora no hay nada relacionado a limites y tiempos de la interrupción del embarazo.

✅ El Pleno de la #ConvenciónConstitucional aprobó en particular los incisos 1 y 2 del Artículo 16 sobre Derechos Sexuales y Reproductivos del informe de la Comisión de Derechos Fundamentales. pic.twitter.com/KRfyivIepo — Chile Convención (@convencioncl) March 15, 2022

Hasta ahora en Chile solamente está permitido el aborto en tres causales; violación, inviabilidad del feto y riesgo de vida de la madre. La norma que pretendía despenalizar el aborto hasta las 14 de semanas de gestación; se archivó en la Cámara de Diputados y no se ha vuelto a discutir.