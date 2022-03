Carla Cáceres vuelve a irse contra Hardcorito: «Papito sin vergüenza»

A principios de año Cristián Jara, más conocido como Hardcorito, protagonizó una dura polémica; pues su ex pareja Carla Cáceres lo acusó de ser un padre ausente con la hija de ambos; además de confesar que no tiene una buena relación con el chico Yingo.

Tras esto, los ex se embarcaron en una serie en mensajes de un lado a otro, donde Jara intentó cerrar el tema en una extensa publicación en redes sociales, donde afirmó que la ex Calle 7 estaba mintiendo; junto con señalar que no iba a hablar más para proteger a su hija.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que ahora Carla Cáceres volvió a irse en contra de Hardcorito en redes sociales, con una historia donde muestra lo que parece ser un papel judicial. «Por todo el juicio público que tuve que soportar, por el haberme tratado de mentirosa, y tener que enfrentarme a un sinfín de situaciones de mierda, por defender el derecho de mi hija aquí les dejo lo judicial que tanto pedían y que tanto se jactaron en entrevistas y más».

La respuesta de Carla Cáceres

Siguiendo por esta línea agregó: «Y para ti te digo que al menos ahora te de vergüenza salir y que todos sepan que no eres un papito corazón, sino un papito sin vergüenza, que tus causas son caretas, que no eres nada de lo que muestras y dices, y que me dejes vivir mi vida en paz y feliz con mi hija, deja de querer cagarme la vida!».

«Y agradece que no dejo en evidencia todo! Frustró la mediación por no querer pagarle el furgón a Rafaela, el me pidió que lo hiciera en mediación, lo hice, solo logré perder mi tiempo ya que siempre supo que no lo haría!» afirmó Carla Cáceres según consigna La Cuarta.

«Dijo que yo no le permitía pasar tiempo con la niña, le modificación de visitas, su propuesta fue: verla sábado x medio con la posibilidad de avisarme si no podía cumplir con 24 horas de anticipación!».

Para cerrar la chiquilla lanzó. «Nunca más permitan que estos sinvergüenzas no cumplan con su responsabilidad, no es un favor, es el derecho de tu hij@, y si no es la justicia quien les haga pagar que sea el juicio público, muéstrenlos, evidencien con fuerza lo que son estos seres humanos, usted no vulnera a su hijo, usted le está enseñando a que nadie nunca les pase por encima y vulnere sus derechos, orgullo por esas mamás que las hacemos todas, y que se sepa!».