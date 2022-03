«No me puedo seguir arriesgando»: La triste despedida de Valentina Roth en Aquí se Baila

Valentina Roth definitivamente tuvo que salir del exitoso programa de Canal 13, «Aquí se Baila». Esto debido a una lesión en su rodilla que no la dejaba competir al 100 por ciento como ella pretendía.

Es por eso que en el último capitulo se realizó una emotiva despedida a la bailarina, quien dejó todo en la competencia; pero ya que no se podía sosteniendo un problema físico de esa magnitud.

Las últimas palabras en el programa de baile

«Es difícil contar porque nos hemos encariñado contigo. Para los que no te conocíamos como yo desde antes, ha sido una sorpresa. Ha sido fascinante descubrirte como artista, también tu personalidad, siempre dispuesta, alegre y con ganas de compartir. Y hoy tenemos que dejarte partir», inició de forma categórica Sergio Lagos tras el baile de Vale Roth y Francisco Chávez.

La gimnasta y bailarina expresó que tenía una rotura externa de meniscos, y que ya no podía continuar ya que ahora se tiene que pasar al quirófano por su rodilla izquierda.

«Debo estar bien físicamente, ya no me puedo seguir arriesgando. Me dijeron que me tienen que operar y no puedo seguir si en vez de estar al 100 estoy al 40 o 50″, expresó la bailarina sobre la importante lesión que no la dejará continuar en la competición.

«Es difícil, lo había estado pasando super bien. No había estado nunca tan cómoda y contenta en un programa antes. Con los compañeros me llevo increíble, los voy a extrañar muchísimo», añadió Vale Roth con una profunda emoción con lágrima en sus ojos.

La pareja de la ahora ex participante y su compañero, que lo conoce desde hace 16 años, Pancho Chávez; se presentaron por última vez en el programa con la canción «Smoth» de Carlos Santana.

El jurado conformado por Fran García-Huidobro, Neilas Katinas y Karen Connolly, también lamentaron la retirada de Valentina Roth y le desearon una pronta recuperación.