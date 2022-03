¿Un amor secreto? Raquel Argandoña echó al agua a Ángeles Araya

Raquel Argandoña sumó otra nueva victima de sus chismesitos tras su ingreso a Zona de Estrellas. José Antonio Neme, Patricia Maldonado, Kika Silva y Kathy Salosny han sufrido con los dardos de la Raca.

Asimismo, en un nuevo capitulo del programa, soltó una nueva primicia del mundo del espectáculo nacional, y esta vez la apuntada fue la periodista Ángeles Araya. Ya que supuestamente habría tenido un amor en el pasado que escondió y que estaría involucrado nuestro querido ex Huevo Daniel Fuenzalida.

El nuevo cahuín de la Quintrala

«Parece que le cayó mal una broma que le hice. La veía tan calladita y yo le dije ‘te la tenías bien guardada, tú saliste con el Huevo Fuenzalida, calladita te lo tenías'», recordó Raquel Argandoña a través de su nuevo espacio en la pantalla chica.

Este encontrón se habría realizado cuando la Quintrala y la periodista coincidieron en el ex matinal de Canal 13, «Bienvenidos». Allí la Raca aseguró que quiso entrar en detalles y no averiguó si realmente habrían sido pareja, porque no era de su incumbencia.

Aunque la que continuó la información fue la experta en farandula, Cecilia Gutiérrez. «efectivamente la Ángeles salió con Daniel Fuenzalida… Salieron en varias oportunidades porque él como que la asesoraba a ella», añadió la comunicadora según rescató ADN Radio.

Uno de los palitos de la ex integrante de «Las Indomables»

Zona de Estrellas ha sido un espacio donde Raquel Argandoña ha disparado hacia muchos lados. Pero uno en especial ha sido en el mismo estudio; sus encontrones con José Luis «Joche» Bibbó en pleno programa.

El ex chico reality hizo alusión a su relación con su pareja Félix Ureta, quien es 18 años menor que la Raca. Eso no cayó nada bien en Raquel y se lanzó con todo contra Joche.

La Raca aseguró que ella puede perfectamente con un hombre de 46 años a sus 64 años. Y con mucho enojo dejó la pregunta abierta a Bibbó, que no sabía si él podría hacer lo mismo en su situación.