Julián Elfenbein tras su separación con Daniela Kirberg: «Hasta el día de hoy ha sido duro»

El domingo pasado tuvo su estreno la nueva temporada del programa de Canal 13, «De tú a tú». De la mano de la conducción del «rubio natural», Martín Cárcamo, el primer invitado estelar del espacio de conversación fue el experimentado cantante José Luis «Puma» Rodríguez.

Allí se conversaron distintos tipos de temas; la posibilidad de volver a la Quinta Vergara, presentó a su esposa, las torturas a su madre y el fallecimiento de su padre. También recordó su recordada intervención en el Festival de Viña del Mar 1988, cuando lanzó su popular frase «hay que escuchar la voz del pueblo».

Finalizado el primer capítulo de la nueva temporada, se emitió un importante adelanto del siguiente episodio. En esta ocasión quien hablará con el rubio natural será el conductor de Pasapalabra, Julián Elfenbein.

La herida todavía está abierta

El conductor de Pasapalabra se casó con la madre de sus tres hijos en el año 2002, dos años antes de que se le diagnosticara un tumor cerebral al animador. Once años después se consumó el amor por tercera vez, con el nacimiento de otro integrante de la familia, su hija Rafaela.

Lamentablemente en 2019 la pareja se divorció y aquella herida no se ha cerrado para Julián Elfenbein.

«Dura, dura. Fue difícil. O sea, hasta el día de hoy ha sido duro», declaró el animador ante la consulta del rubio natural sobre cómo le había pegado la separación.

Asimismo, el conductor de Pasapalabra agregó «Las dos semanas que estoy con los niños, semana por medio, solo me dedico a ellos. Si tú me invitas a un cumpleaños no voy a ir», aseguró Julián Elfenbein en el adelanto entregado por Canal 13.

No volvió a llorar

El periodista también hablará con Martín Cárcamo sobre un duro recuerdo de su vida; la muerte de su pareja María Soledad Aris en 1996, después de un trágico accidente en automóvil, donde también iba en el auto el animador. Ese mismo año Julián Elfenbein debutó como conductor en el programa de Megavisión, Nintendomanía.

«En la vida me cuesta mucho llorar, ¿sabes por qué? Yo tuve una polola que falleció en el año 96. Estuve tan mal y lloré tanto, ese fue un momento inconmensurable de dolor», declaró el periodista en el adelanto del segundo episodio.

Además, Elfenbein agregó «me costó mucho querer vivir. Lloré tanto que se me secaron las lágrimas. Después, cuando murió mi papá yo no pude llorar», sentenció.