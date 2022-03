Día Internacional de la Mujer: 10 canciones para que te empoderes este 8M

Hoy martes 8 de marzo (8M) se conmemorará el Día Internacional de la Mujer; una multitudinaria instancia que convocará a mujeres de todo el mundo a manifestarse por sus derechos. Chile no es la excepción y se espera una enorme convocatoria para diferentes manifestaciones.

ONU Mujeres aseguró al respecto: «El tema del Día Internacional de la Mujer del próximo 8 de marzo de 2022, ‘Igualdad de género hoy para un mañana sostenible’, reconoce la contribución de las mujeres y las niñas de todo el mundo, que están liderando los esfuerzos de respuesta; mitigación y adaptación al cambio climático para construir un futuro más sostenible para todas las personas».

Y como en RadioActiva queremos conmemorar este especial día acá te dejamos una lista con 10 canciones, interpretadas por icónicas mujeres artistas; para que te empoderes y vayas con todo a la convocatoria de la Coordinadora Feminista.

Cyndi Lauper – Girls Just Want To Have Fun

Esta clásica canción de Cindy Lauper es sin duda un himno de la liberación femenina. Después de todo, ¿acaso las mujeres no tienen el mismo derecho que los hombres a divertirse?

Escúchala aquí:

Beyoncé – Run The World (Girls)

La «Queen B» sabe realizar canciones pegajosas y con profundos mensajes. Este es el caso de Run The World (Girls); que te dejamos a continuación:

Aretha Franklin – Respect

El respeto es algo fundamental para toda persona, más aún para las mujeres; quienes sufren discriminación todos los días, tanto en ambientes laborales como en la misma calle. Te dejamos este temazo de Aretha Franklin a continuación:

Ana Tijoux – Antipatriarca

La primera artista chilena de esta lista tenía que ser Ana Tijoux. La icónica rapera chilena siempre ha sido conocida por sus letras que denuncian los problemas sociales; y qué más problemático que el machismo. Escúchala a continuación:

Gloria Gaynor – I Will Survive

Con «I Will Survive», Gloria Gaynor nos recuerda que las mujeres no necesitan a un hombre para sobrevivir. Es por esto que te dejamos este temazo para que te empoderes este 8M:

Jennifer Lopez – Ain’t Your Mama

«Jenny from the Block» no podía faltar en esta lista. La legendaria cantante latina nos recuerda que las mujeres no son solo madres; sino también personas independientes y con derechos. Escúchala a continuación:

Spice Girls – Wannabe

Las Spice Girls con Wannabe nos recuerdan que la sororidad y la amistad femenina siempre estarán por sobre los hombres. Un mensaje necesario sobre todo en el marco de este 8M.

Alejandra Guzman – Mala Hierba

Alejandra Guzman llega con esta canción que nos hace cuestionar por qué las mujeres independientes son tildadas de «Mala Hierba». No te conformes con ser un estereotipo y escucha este temazo.

Destiny’s Child – Independent Women

La «Queen B» y su antigua banda nos recuerdan porque la independencia femenina es importante y esencial. Escúchala a continuación:

Flor de Rap & Denise Rosenthal – Báilalo Mujer

La más reciente de las canciones de esta lista; Denise Rosenthal y Flor de Rap te invitan a bailar y liberarte. Escúchala a continuación:

Escucha nuestra señal en vivo aquí.