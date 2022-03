Raquel Argandoña tras el quiebre de su familia: «Hemos pasado por las duras»

Los últimos años de Raquel Argandoña han estado lejos de ser los mejores, ya que han visto marcados por la división de su familia tras el ataque de Nano Calderón a su padre, la muerte de su madre e incluso una estadía en la clínica.

Es en este contexto que durante una entrevista en la revista Velvet, la opinóloga se refirió al complejo quiebre en su familia; especialmente con su retoña Kel Calderón, quien tomó el lado de su padre. «Tenemos que arreglar muchas cosas (…) nosotros éramos una familia» señaló.

Por otro lado, Argandoña habló sobre la muerte de su madre, Eliana de la Fuente, con quien era más que cercana. «Cuando una persona está enferma, tú te preparas para el desenlace. Pero mi mamá estaba la raja. Iba a cumplir 94, y se fue justo para el Día de la Madre».

El problema de salud de Raquel Argandoña

Siguiendo por esta línea, la animadora se refirió a la compleja obstrucción intestinal que vivió hace unos meses, la cual la mantuvo internada por 15 días; e incluso estuvo en riesgo vital por un tiempo.

Para comenzar señaló que previo a la urgencia tenía planeado un crucero con su pareja e hijo. «Venía llegando de Madrid y había ido a ver a la Virgen (de Lourdes) en Francia, y le dije: Lo único que te pido es que sea un viaje espectacular, que lo pasemos bien y que no tengamos ningún problema (…) llego acá y a los cuatro días me internan, me operan y no puedo viajar. Ahora, si esto me toca a mí en el barco… O sea, o me evacúan en helicóptero, si es que hay helicóptero por donde andamos o me muero».

Es en este contexto que Raquel Argandoña señaló que las fiestas de fin de año no la encontraron con la mejor de las ganas. «No tuve ánimo de hacer Navidad (acá) son fechas difíciles (…) han sido dos años, diría yo de mier…, pero igual tengo que estar agradecida porque no ha sido todo, todo, todo malo».

«Ojalá tenga la salud y que se mejoren algunas cosas, en las relaciones, obviamente. Deseo lo más posible y que se mejoren. Que todos vivamos en paz, más unidos, porque nos ha tocado duro. Me ha tocado muy duro, a todos. Hemos pasado por las duras y yo creo que sería ideal el unirnos más» afirmó la Quintrala.