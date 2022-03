The Batman: ¿Cuándo es el estreno de la película aclamada por la crítica?

The Batman llegará a los cines de nuestro país durante esta semana y ya hay adelantos de la critica sobre la nueva adaptación del famoso superhéroe de DC.

La película de acción que tiene una duración de dos horas y 56 minutos, ya tienes sus primeros acercamientos en Rotten Tomatoes e IMDB; páginas confiables que pueden dar cuenta de la recepción de la critica y de la audiencia.

En cuanto al «tomatometro», este llega al 87% de aprobación de la critica con 181 evaluaciones, según el sitio web. Mientras que en IMDB, tiene una evaluación de 9,2 de un máximo de 10.

«Dos años de acechar las calles como Batman (Robert Pattinson), infundiendo miedo en los corazones de los criminales, han llevado a Bruce Wayne a las profundidades de las sombras de Gotham City», indica el resumen oficial de la película de Warner Bros.

Cabe señalar que también se habla dos personajes cercanos a Batman y clásicos de los cómics, como también en las recientes adaptaciones; Alfred Pennyworth (Andy Serkis) y el teniente James Gordon (Jeffrey Wright).

Además, cuando un asesino apunta a la élite de Gotham, aquello nos llevará a ver más personajes clásicos de DC. Selina Kyle o Catwoman (Zoe Kravitz), Oswald Cobblepot o El Pingüino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) y Edward Nashton o El Acertijo (Paul Dano).

The Batman llegará a nuestro país este 2 de marzo con su preestreno. Mientras que el estreno oficial en todos los cines del país será un día después. Además, habrá que esperar un tiempo para poder disfrutar en HBO MAX.

Jenna Busch del medio Slash Film fue una de la mayoría de las criticas positivas al filme de Warner Bros.

«¡The Batman es espectacular! Es exactamente tan oscura como quieres que sea. Simplemente pasa por el borde de la calificación PG-13. No notarás la duración de la película en absoluto. Robert Pattinson, Jeffrey Wright y Zoë Kravitz son increíbles. ¡El tono es increíblemente tenso y necesito verla de nuevo ahora!», relató.

#TheBatman is spectacular! It's exactly as dark as you want it to be. It just skirts the edge of PG-13. You won't notice the length of the movie at all. Robert Pattinson, Jeffrey Wright & Zoë Kravitz are incredible. The tone is breathtakingly tense and I need to see it again NOW! pic.twitter.com/NTmPqkgeSJ

— Jenna Busch (@JennaBusch) February 28, 2022