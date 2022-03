«Yo no voy a estar presente»: Presidente Boric rechazó estar en un Te Deum si están Ezzati y Errázuriz

El Presidente Gabriel Boric tuvo una importante entrevista en su primer día hábil de labores. En conjunto con las radios de Ibero Americana Radio Chile y de la mano de los periodistas Mauricio Hoffmann y Constanza Santa María se dio el vamos al nuevo Gobierno.

Y es que se acabo con el todo proceso ceremonial del cambio de mando que duró desde que dejó el mandato Sebastián Piñera hasta este fin de semana; que no estuvo exento de polémicas.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, hoy viajará a la Macrozona Sur para buscar «vías de solución y reencuentro». Incluso, el nuevo Jefe de Estado aseguró que se solicitará extender el Estado de Excepción en el norte.

«Hemos decidido solicitar una prorroga del estado de excepción en la zona fronteriza del norte», inició Gabriel Boric en cuanto a ambos puntos de conflicto en el pais. Además, confirmó que todavía se está terminando la designación de cargos en las Seremis y labores internacionales.

Por otra parte, el Presidente Boric también aseguró que con una previa advertencia de Sebastián Piñera, hay noción de un razonamiento de agua por la escasez hídrica a mitad del segundo semestre. Ante este problema grave, se indicó que se tratará de evitar esa critica situación.

Medidas ante la delincuencia

Durante la entrevista, el mandatario habló sobre un tema más que relevante a nivel de nación, como lo es la delincuencia. Contó que saben muy bien donde están los narcotraficantes en las poblaciones y que han conversado con los habitantes de las mismas. También planteó que no pueden haber zonas donde el Estado no pueda entrar, teniendo en cuenta la compleja situación actual.

«Se va reforzar la presencia policial y se mejorará la dotación policial. Cerca del 40% de la flota de vehículos de Carabineros hoy no está disponible, es una locura, entonces tenemos que darles los instrumentos a Carabineros los instrumentos que requiere para combatir el delito», afirmó el Jefe de Estado.

No estará con Ezzati y Errazuriz

Durante un acto cultural en La Pintana este pasado domingo, el Presidente Gabriel Boric habló sobre delincuencia y se mostró molestó con la presencia del sacerdote Ricardo Ezzati y del cardenal Francisco Javier Errazuriz, en la ceremonia ecuménica en la Catedral Metropolitana. Ahora volvió a reafirmar su postura, ya que a pesar de que estas figuras canónicas no estan condenados por el delito de encubrimiento de abuso sexual, «tampoco están sobreseídos».

«Si es que se insiste en que personas como Errazuriz y Ezzati estén presentes, yo no voy a estar presente», aseguró el mandatario respecto a un posible encuentro de los cardenales en el próximo Te Deum de Fiestas Patrias.

Asimismo, se refirió al tema de la asignación del sacerdote jesuita, Felipe Berrios, como «coordinador nacional de campamentos». Esto informado por un comunicado de la Compañía de Jesús.

«No hay ningún cargo. El ministro Montes (Carlos) esta semana se referirá al tema. No ha habido ningún nombramiento, no es autoridad de Gobierno. No corresponde que ninguna autoridad eclesiástica o ningún miembro del clero, sea autoridad de gobierno», señaló el Presidente Boric.