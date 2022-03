¿Qué habrá pensado? La curiosa reacción de Gabriel Boric en el traspaso de la banda presidencial

Durante el mediodía se realizó el cambio de mando de la Presidencia de Chile, estaba ocurriendo todo con normalidad. El senador Álvaro Elizalde fue el designado para entregar la banda presidencial Gabriel Boric.

Después de realizar el proceso burocrático de la firma del acta de la ceremonia, se procedió a los más esperado; el traspasado de la banda presidencial.

Lo curioso de ese momento, es que antes de que Álvaro Elizalde le entregara la banda presidencial al nuevo mandatario, Sebastián Piñera se quitó la piocha de O’Higgins. Pero no solo, también la besó. Eso generó una reacción instantánea en Gabriel Boric, quien abrió los ojos muy sorprendido.

Sin duda alguna la respuesta facial del nuevo Presidente de la República no pasó desapercibida para los usuarios de las redes sociales. La acción del ahora ex mandatario no fue aprobada por los internautas del pajarillo azul, quienes lo criticaron y destacaron la cara de Gabriel Boric ante la inesperada acción de Piñera.

A continuación te dejamos las distintas reacciones de las redes sociales:

Desinfecten esa piocha por el amor de dioc , Piñera CTM le dio un beso …. — Cucho Delegado de Nada (@cucho_saravia) March 11, 2022

El gesto de @gabrielboric cuando Piñera le dio un beso a la medalla de O´higgins es NO-TA-BLE #CambioDeMando #BoricPresidenteDeChile pic.twitter.com/zQkQS3UgrP — Coke 🌳 (@elcoooke) March 11, 2022

El beso a la piocha fue el último gesto patético, ridículo, narcisista, etc., de Piñera. Por favor que alguien la remoje en cloro pa´ quitarle la yeta. #BienvenidoPresidenteBoric @gabrielboric — Solange De Vidts Maikoh 🌳 🦋🖤🥁🌈 (@solangeabogada) March 11, 2022

-Irina?

-Que Gabriel?

-Piñera besó la piocha que hago?

pic.twitter.com/vI4j9FfqaK — 𝙲𝚎́𝚜𝚊𝚛 𝚃𝚒𝚗𝚎𝚍𝚘 (@cesartinedo_) March 11, 2022

Piñera asqueroso le dio un beso a la piocha e incomodó a mi presi Boric con su abrazo 🤢. #Boric #CambioDeMando — Lore 🌻 (@lorelei_2012) March 11, 2022