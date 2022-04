«Aquí se Baila»: El cruce entre Fran García-Huidobro y Karen Connolly

En el nuevo capítulo de la competencia de baile de «Aquí se Baila» se vivió una situación que llamó la atención de todos los espectadores del show. Todo cuando la jueza del show, Fran García-Huidobro cruzó palabras con Karen Connolly.

Tras la presentación de Camila Andrade; quien se lució dejando boquiabierta a la «Dama de Hierro», la jueza le pidió a Neilas Katinas que la sumara a su escuela de baile. «Tú has becado a un montón de gente. Yo creo que debería ir a tu escuela sí o sí«, aseguró García-Huidobro.

«Es una pérdida que esta chiquilla no haya tomado tu escuela sí o sí. Es una pérdida que esta chiquilla no haya tomado una clase de baile nunca«, agregó la jueza de «Aquí se Baila».

La respuesta de Connolly

Si bien al principio la situación pasó desapercibida entre los jueces; el comentario quedó dando vueltas en la cabeza de Connolly, quien le respondió rápidamente a su colega.

«Tu siempre mandas a la escuela de Neilas y no a mi escuela», agregó la australiana. Sin embargo, García-Huidobro, respondió de inmediato asegurando: «Maestra, llevas una temporada y media ninguneándome; humillándome; no tomándome en cuenta cuando doy mi opinión».

«Y en los últimos episodios, más encima me interrumpes. No mandaré a nadie a tu escuela«, agregó furiosa la «Dama de Hierro».

Sin embargo, el cruce no terminó ahí. Todo porque, según reportó La Cuarta, la australiana le tiró otro palo a la «Dama de Hierro». Cuando evaluaba a Andrade, la jueza aseguró: «cuando uno es joven puede carretear hasta donde quiere; pero cuando pasan los años se debe tener mucho cuidado, ¿o no, Fran?».

Finalmente, y en tono de broma, García-Huidobro cerró afirmando: «la amo, carreteamos hace una semana y todavía no se recupera ella. Maestra, si tú me buscas me vas a encontrar».