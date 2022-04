«Bienvenida al mundo»: Lucila Vit anunció el nacimiento de su hija

Septiembre de 2021 fue la fecha cuando Lucila Vit confirmó que estaba embaraza. De la mano de una foto de una ecografía y una tierna dedicatoria al fruto de su relación con el ex futbolista, Rafael Olarra.

«Te soñé y anhelé por siempre. Es ahora cuando logro entender el gran sentido y milagro de la vida (…) Hijit@, el mundo es como es y no voy a poder cambiártelo, pero sí puedo asegurarte que de las personas que nos rodean vas a tener amor de sobra», expresó en ese entonces la modelo argentina.

Desde aquel momento del anuncio, Lucila Vit solo ha tenido buenas a través de su Instagram para el proceso que estaba viviendo. Además, de románticas postales para su aniversario y el día de los enamorados junto al ex futbolista. Hasta que finalmente llegó, nació la pequeña bebita de la pareja.

Amor sobrenatural

«Gracias vida por el regalo más mágico que me pudiste haber entregado. Y a vos Rafael Olarra por tu paciencia incondicional, porque sin vos, nada de esto hubiese sido posible», inició a través de la publicación en la red social, donde le da la bienvenida a la pequeña bebita.

«Bienvenida al mundo hijita nuestra, prometemos entregarte siempre nuestra mejor versión. Te amamos con el alma», cerró la modelo argentina con un emoji de corazón rojo junto a la fecha y a la hora de la hija de la pareja de Lucila y Rafael; Agustina.

El ex futbolista también compartió una captura a su red social, donde su dedicatoria más breve pero en ternura no se quedó atrás. «La felicidad máxima existe!», manifestó en una publicación llena de amor donde la misma Lucila Vit siguió explotando de ternura. «Mis amores! Los amo con el alma», comentó llenando de corazones la publicación del ex futbolista quien jugó por La Roja.