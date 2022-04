Chino Ríos en contra de Mauricio Israel: «Bueno pa cag… a la gente»

Mauricio Israel y el Chino Ríos nunca se han llevado bien. Sin embargo, los conflictos entre ambos resurgieron luego de que el comentarista deportivo fuera entrevistado por JC Rodríguez; en el Late de Chilevisión «Pero Con Respeto».

En conversación con el Rodríguez, Israel respondió a declaraciones lanzadas por el «ex-número 1»; quien reveló hace poco que el comentarista deportivo le pidió 300 millones de pesos cuando se encontraron en Colombia.

En esa línea, Israel afirmó: «él mintió. Dijo que se había encontrado conmigo, y que le había dicho a mi señora de ese minuto que cómo podía ser. Todo es mentira. No nos vimos, no nos saludamos, no nos hablamos. Jamás habló con mi señora; jamás le he pedido un centavo a Marcelo Ríos».

La acusaciones de la ex-esposa de Mauricio Israel

Ahora, el ex-tenista contestó a las declaraciones de Mauricio Israel; siguiendo confesiones de la ex esposa del conductor de Círculo Central, quien reveló que el comentarista le quedó debiendo dinero tras terminar la relación.

La antigua señora de Mauricio Israel, Debbie Valle, aseguró: «mi intención es desenmascararlo. A mí no me da miedo hablar, echar al agua a Mauricio. No me interesa, porque hoy no me mantiene, no me da plata para comer, entonces ¿por qué tendría que tener miedo a decir las cosas?».

Asimismo, agregó: «Empezó con los mismos problemas que en Chile, no estaba pagando lo que le correspondía. No recibió plata durante un año y le tocó venirse a Cali; porque tuvo que entregar su departamento. Durante un año no tuvo un peso, acá no aportó ni un dólar»

Según reportó La Cuarta, la colombiana siguió: «Cuando a él le empezaron a soltar un poco más de plata, dijo ‘vámonos a vivir a una casa un poco más grande, cambiemos el auto, compremos otro’, pero todas estas cosas no se dan sin que yo firme. todos estos préstamos que se hicieron están en mi estado económico«.

El Chino Ríos responde a las noticias de Israel

Los comentarios del Chino llegaron luego de que las declaraciones se hicieran públicas. Fue así que afirmó a través de redes sociales: «Puta el hueón bueno pa cagar a la gente. Y con la misma cara de huea. Te pasaste»

