«Es súper preocupante»: Pailita se confesó tras su última polémica presentación en Coronel

Pailita pasó un tremendo susto el fin semana pasado que se hizo tendencia. El hecho ocurrió en uno de sus shows, específicamente esta ocasión en Coronel, donde los asistentes sacaron armas de fuego. Y además, por lo que se informó más tarde, hubo dos heridos.

«Hermano mío guardemos las pistolas cu… por fa mis chanchitos lindos (…) La idea es que si llegamos bien a aquí, que lleguen bien a la casita igual cuando termine el evento. Los quiero mucho», manifestó el artista urbano al detener su presentación para dirigirse a sus fanáticos.

El video fue viralizado a través de TikTok y alcanzó 2 millones 700 mil reproducciones, donde varios internautas apoyaron al joven de 22 años, al igual que los asistentes que aplaudieron la solicitud en pleno concierto.

Las sensaciones de Pailita tras el show

Carlos Rain, nombre real de Pailita, conversó con ADN tras el grave hecho ocurrido el pasado fin de semana y habló de la situación que impactó a muchos.

«Es súper preocupante, yo no les voy a negar que a cada show que me subo, me subo con miedo. Muchas personas entran con pistolas, andan con efectos de la droga, consumiendo alcohol. Y uno no sabe cómo se pueden comportar ellos», expresó Pailita respecto a experiencia personal.

Además, el artista urbano aseguró que no es la primera y que en varias ocasiones les ha pasado que «tienen que salir volando» debido a lo peligroso que se ponen algunos eventos. Respecto a eso mismo, el joven cantante aclaró que todo va más allá de la producción y los mismos guardias.

«A mí me encanta compartir con la gente, pero últimamente no hemos podido hacer eso, porque queda la cagá en los shows, la gente no tiene control», continuó.

Pailita recalcó en su preocupación sobre el tema y el miedo que le genera «subirse a la tarima». Además, agradeció que esta noticia se viralizó y que si van a pasarla bien, que no sea con pistolas.

«Yo siempre en los shows les doy consejos de que no anden peleando, de que después de la disco salgan tranquilos», remató Carlos Rain.